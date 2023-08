Lucy Bonilla: la voz positiva que le habla a los guatemaltecos

Tener un papá escritor y académico de la lengua, hizo que desarrollara la vocación por la declamación. Aprendió a leer a los tres años de edad y con solo cinco años ingresó a la primaria. “Se me daba fácil la lectura y escritura”, expresó.

A los 15 años tuvo su primer acercamiento con los micrófonos: un programa de boleros y poemas en Radio Emperador, con el que inició una fructífera trayectoria como locutora en diferentes medios.

“A partir de ese momento se me abrieron todas las puertas y me convertí en una figura de la radio y de televisión ,además de ser la voz de muchas marcas. Este talento me ha permitido realizarme en lo que amo”, aseguró la comunicadora.

EMPRESARIA CONSOLIDADA

En los años 80 Bonilla inició su faceta como empresaria y propietaria de Torre Fuerte Producciones, que presta servicios de coordinación, dirección y producción de eventos corporativos de alto nivel.

Por la calidad de su trabajo en materia publicitaria, ha recibido reconocimientos como dos Kin de Oro y un Effie de Plata.

Mantenerse vigente en sus diferentes facetas ha sido uno de los principales desafíos. Un verdadero reto, porque los cambios en este siglo han sido constantes. “Estamos en otro mundo. La audiencia es diferente a la del siglo XX, la inmediatez es fundamental y las producciones deben tener lo último en tecnología para mantener la visión de futuro. Es vital innovar para no quedarse atrás”.