Clelia Morales: diruptora digital que ayuda a las mujeres a entender sus cuerpos para lograr fertilidad

Ha logrado crecer en su carrera por “hacer siempre” lo que le apasiona: “Siempre he tenido este sexto sentido de lo que me gusta, de lo que me hace feliz. Siempre me he decantado por el emprendimiento, por los entornos internacionales y diversos. Lo he llevado desde el inicio, desde que era una junior hasta estar en una gran compañía como Ebay, hasta fundar mi propia compañía”.

Los últimos años para Morales fueron significativos para su transformación como líder, por los retos que debió enfrentar en su emprendimiento.

Llevar a WOOM a un alto nivel fue un desafío grande. En lo interno, ha logrado que la cultura de su empresa fluya en un ambiente flexible, que esté en armonía.

“Lo hago para mí y para mis colaboradores. Respeto y confío en las personas”. Elige el concepto “resiliencia” para describir que las situaciones se pueden asumir desde la “tranquilidad” y no quedarse en la frustración.

“Lo importante es actuar ahora, ponernos en el presente. Tuve pérdidas grandes en la pandemia, situaciones laborales complicadas y también situaciones que me hicieron mejor persona. Mi balance es positivo y siempre espero seguir creciendo”, relata. Trabaja como mentora de algunas startups con mujeres. Se focaliza en la educación de sus hijas, en que sean “éticas”.