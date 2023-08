Isabella Springmühl estrena documental en el Flickers Rhode Island Film Festival

“Ella tiene un hermoso secreto, el síndrome de Down. Ella ha viajado por el mundo desafiando su realidad y enseñando a la sociedad que es el amor y la perseverancia lo que nos hace vibrar y vivir verdaderamente”, indica la descripción del mismo, publicada en la página web oficial del festival.

¿Quién es Isabella?

Una guatemalteca desafiante. Pese a demostrar su amor por la moda, cuando terminó la secundaria quiso estudiar diseño de modas, pero fue rechazada en las universidades de su país.

“Esa negativa por mi condición -tiene síndrome de Down- me confirmó, para mi tristeza, que la discriminación era una realidad”, comentó a E&N, la misma Isabella.

Tras romper paradigmas, montó su propia empresa. Su madre le contó que su abuela había sido diseñadora de modas y que había tenido un atelier muy famoso en Ciudad de Guatemala llamado Xjabelle y de ahí se inspiró para bautizar su marca Down to Xjabelle.

Ahora que tiene su empresa, también le satisface ayudar a mujeres indígenas mediante la compra de sus huipiles, con tejidos y bordados guatemaltecos.

”Mi felicidad y mi satisfacción más grande ha sido que la gente ha cambiado su mirada y su manera de pensar cuando ha visto de lo que es capaz una joven con Síndrome Down, me siento muy feliz que la gente me conozca y reconozca”, agregó en su entrevista para el especial Mujeres Desafiantes.

Isa se convirtió en la primer diseñadora de modas con síndrome de Down en presentarse con sus creaciones como artista emergente en la International Fashion Showcase, como parte del London Fashion Week.