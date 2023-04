Cineasta salvadoreña, Paula Heredia, estrena película en Festival de Florida

En el prestigioso Florida Film Festival , uno de los festivales cualificados y filtro para los Óscares de la Academia, en Estados Unidos, se presentó su más reciente filme: “Imelda is not alone” (Imelda no está sola).

Imelda es una adolescente que debido a una emergencia obstétrica acudió a un hospital, donde es acusada de abortar y posteriormente arrestada. La joven lucha por su libertad junto a varias mujeres que la defienden después de la violación y el embarazo de su padrastro.

“Imelda, y las mujeres en su posición, tienen historias verdaderamente convincentes e importantes para compartir. Mi equipo y yo documentamos su vida de cerca durante cuatro años, así como las organizaciones que la ayudan a salir de la cárcel. El público se inspirará en las acciones impactantes y exitosas de los ciudadanos comunes y las organizaciones nacionales e internacionales. Estas historias me dan esperanza sobre el futuro de la humanidad y ese es el hilo conductor de mis películas”, indicó Heredia, quien también es una de las Mujeres Desafiantes de E&N.

Activista destacada y personaje de la película, Morena Herrera agregó: “Las mujeres vulnerables cuyos derechos reproductivos han sido despojados es una realidad común para las niñas que viven en la pobreza en todo el mundo. Nuestro deseo es que esta película brinde información y esperanza a las mujeres que luchan para mantener sus derechos humanos y reproductivos básicos. Imelda Is Not Alone muestra cómo la gente común puede crear un cambio extraordinario”.

Los reconocimientos

Heredia ha trabajado en documentales como Toucan Nation de Animal Planet, Africa Rising y The Couple in the Cage, que se adquirió recientemente para la colección audiovisual permanente del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York .