Foro E&N 8M: Así es como las empresas apuestan por el talento femenino

NO TENER MIEDO

Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, quien comentó que hace cinco años inició esta carrera en la empresa, agradece a la vida que “a través de mi ejemplo, otras mujeres han decidido entrar al mundo de destilados y ron, que lo catalogan como de hombres. Nosotros impulsamos una agenda de equidad de género y contratamos por competencia, no por género.... Hombres y mujeres trabajamos en equipo y agregamos valor a la compañía”, comentó la empresaria.

Ver jóvenes ingresando a la empresa llena de satisfacción a la líder de esta centenaria empresa costarricense y muestra el cambio generacional. “Una compañera nos comentó en la celebración interna que no la contrataron-en el pasado- porque era joven, bonita y recién divorciada, entonces la vieron como un problema y no es así. Esto ya no se ve y es un avance”.

Dianne es un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede. “Yo llegué a la entrevista acá, pensando que no me iban a aceptar, de hecho salí de la entrevista creyendo que no lo lograría, pero me llamaron y acá estoy. Me lancé, con miedo pero agarrada de una divinidad... Hay que ser resiliente, valiente y hay que tirarse”, detalló la ejecutiva en una entrevista con Revista E&N.