Los retos de las Lovemarks: inflación, crisis de suministros y adaptabilidad de empaques

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá compran en empaques más pequeños. “Podríamos hablar de la tendencia de ´quiero mantenerme comprando la misma marca, pero como no me alcanza para el tamaño que quiero, pues lo que hago es escoger un tamaño más pequeño´ y entonces claro, me toca comprarlo más seguido. El tema es que en la ecuación la frecuencia no logra compensar la disminución de volumen”, dijo la experta.

¿Qué hace el shopper centroamericano con el alza de precios?

La respuesta varía país por país, pero lo cierto es que el consumidor centroamericano ha restringido su volumen de compra y al mismo tiempo paga más por todo. “Aunque esté desembolsando más dinero y el valor crece en tamaño extra grande y granel. En estos dos países, podemos entender que más bien el comprador todavía le apuesta a llevar más a mayor tamaño, en un envase más grande, porque sabe que ahí obtiene el mejor precio, por gramo, por litro, por kilo”.

En la mayoría de países de Centroamérica aumentó la frecuencia de compra. En pandemia, los consumidores salían poco a comprar. Pero cambió en 2022 con la entrada de la crisis inflacionaria y el alza de precios, “esto ya está dando una vuelta y lo que tenemos es una recuperación de la frecuencia de compra, es decir, vuelvo a salir a comprar muchas veces, pero cada vez que compro llevo poco volumen, menos volumen que antes”.

El tercer fenómeno de esta crisis es la omnicanalidad

El comprador centroamericano va a más lugares de compra que antes. Busca el mejor valor por su dinero. Entonces, no le importa ir hoy al mercado, mañana a la tienda. Dos días después va al supermercado, luego va a un minisúper.

“No le importa mezclar mucho, ir todos los días, porque está viendo precios que se ajustan a su presupuesto. Está comparando precios, está en búsqueda de promociones. El tema del número de canales que se visita diría yo que es una de las acciones claves que está haciendo el consumidor diferente”.

Los guatemaltecos pasaron de visitar 8 canales de compra a 11 canales. Para Gálvez, las Lovemarks “son marcas que se han sabido adaptar su portafolio según el tipo de canal. Están en formato pequeño y en tamaños grandes para consumidores en El Salvador o Costa Rica”.

El shopper centroamericano ha pasado a priorizar la compra de alimentos y bebidas en su presupuesto. Deja en segundo plano las categorías de hogar y cuidado personal.

Crisis de suministros

En 2022, la industria cervecera global alertó sobre la escasez de envases de vidrio, de botellas, clave para mantener inventarios y frenar una escasez de cerveza.

En septiembre de este año, Cervecería Nacional de Panamá informó que recibió 3,5 millones de botellas de vidrio color ámbar provenientes de la compañía hermana Bavaria, de Colombia. Las botellas son necesarias para producir las cervezas Atlas, Balboa y Balboa Ice.