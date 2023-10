El consumidor impone nuevas exigencias a las marcas

Apunta que son valores que están en el plano de la confianza y del futuro y los consumidores están atentos a la coherencia entre el hacer y el decir de las marcas. .“Prefiero no hablar de la tendencia ‘a la cancelación’ de los consumidores porque no es tal -dice Gaby Castellanos. “Es su opinión; se ha dado cuenta de lo que puede hacer, construir, bajar o subir marcas o gente y emite su opinión con fuerza y contundencia”. Admite que no en todos los países se va al mismo ritmo; depende de la cultura, la formación, la economía. “Cada uno tiene una fuerza y potencia diferente”, aclara la profesora universitaria.

“Han cambiado muchas cosas -ratifica Marcela Cabrera Aubert, de la consultora Redescubre-. Hoy el prosumer está informado de lo que quiere; establece una relación con la empresa; participa en foros opinando. Es activo y tiene todos los canales para serlo; se fija mucho en la reputación en redes de una marca y no todas están preparadas para hacerle frente”. Destaca que cada vez más el consumo pasa por las redes sociales y que no estar no es una opción, aunque reconoce que tener presencia sin estrategia es un error. “Cada vez más toma protagonismo la comunidad; las personas siguen a una compañía porque además del producto brinda un servicio. Hay que construir esa comunidad, elaborar contenido para esa gente”.

“Abrir una tienda en el metaverso para vender no tiene sentido si el usuario no sabe cómo usarlo. Funcionan en el mundo de los juegos, donde se venden camisetas para los personajes, pero no hay otras experiencias exitosas. Toda estrategia va asociada a un presupuesto y debe dar resultados y los resultados están vinculados a las ventas”.

La experta en branding es crítica de quienes todavía sostienen que tiene validez la idea de “que hablen, bien o mal, pero que hablen”. Está convencida de que eso funcionaba décadas atrás. Hoy el que hablen mal afecta la reputación y, en consecuencia, las ventas. Asimila esa situación a sumar seguidores pero sin tener vínculos con ellos; “si no existe relación, no existe la influencia y sin la influencia no tienen valor los followers”. No es que las empresas no puedan salir de esta coyuntura compleja en lo que hace a la relación con el mercado, pero -como a la hora de encarar una terapia psicológica- deben estar“ dispuestas” a salir lo que implica tomar la decisión de “enfrentar y arreglar”. Ese es el proceso interno que deben hacer las marcas, señala.

RESPONSABILIDAD, UNA NECESIDAD

Integrar la sostenibilidad en su día a día es otra de las demandas que crece entre los consumidores. En Canadá, Ikea editó el libro Scraps Book con recetas para utilizarlas sobras de los alimentos; lo llevó adelante con diez chefs norteamericanos.

Marcas “con propósito” es otro de los conceptos que se expande. Desde la agencia española La Caja Company advierten que cuando las empresas se embarcan en una campaña de este tipo deben hacerlo de manera “comprometida y consciente”, porque una “mala ejecución” las puede dejar caratuladas en una acción de greenwashing.

Para La Caja Group un caso que funciona es el de Dove y su comunicación orientada a luchar contra estereotipos de belleza. Martello suma un aspecto diferente dela sostenibilidad, el que hace a lo digital: “Tiene un rol preponderante pero también altamente retórico, propagandístico, pleno de contradicciones como discurso cultural y social -enfatiza-. Será interesante y a la vez incómodo avanzar en la discusión de la sostenibilidad tecnológica en el sentido de inmaterializar determinados aspectos. Estamos todo el tiempo mirando videos o navegando y suponemos que eso no tiene efecto, pero incide en la recarga de los servidores, cuando hay zonas geográficas comprometidas por la disponibilidad de infraestructura.