Guatemalteca Isabel Méndez destaca en los Latin American Design Awards

Isabel Méndez, al reflexionar sobre su trayectoria, afirmó: “Quiero ser un ejemplo para los jóvenes diseñadores en Guatemala. No solo demostrarles que hay mucho talento en nuestro país, si no también que trabajando en equipo se logran cosas increíbles. Hace tres años me hubiera costado pensar que estaría en donde estoy hoy, pero apoyarme en el equipo de diseñadores guatemaltecos que he ido formando poco a poco, me ha permitido crecer más de lo que nunca imaginé”.