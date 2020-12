Leyla de Quirós: En tiempos de pandemia: sonreír con los ojos

Por Roberto Fonseca – estrategiaynegocios.net

La pandemia de COVID-19 impuso varios retos a Leyla de Quirós, CEO de la empresa The Coffee Cup y una de las Empresarias/Ejecutivas admiradas de El Salvador. El primero: avanzar en la madurez digital, cambiar de chip y hacer uso de las tecnologías para comunicarse con los clientes y para responder a un mayor uso de las plataformas digitales de pago.

Otro fue motivar a los colaboradores y velar por su salud, crear un entorno caracterizado por la calidad sanitaria, para que todo el personal tenga confianza de trabajar con tranquilidad y seguridad, así como, informar a todos los clientes sobre las formas de prevención y cuidados frente al COVID-19 en cada una de las tiendas.

“La conexión es muy importante, a pesar de estar en cuarentena no dejamos de estar comunicados con nuestros clientes, y así logramos mantener un vínculo y continuamos brindando una atención con la misma calidez, amor y pasión de siempre”, indica.

The Coffee Cup nace con dos sucursales en aeropuerto en abril del 2000, bajo el nombre de Quality Grains. Dos años más tarde 2002, se constituye la franquicia The Coffee Cup Franchise, Inc. y se apertura la primera tienda en San Salvador, específicamente en Metrocentro.

“Una de nuestras estrategias fue que nuestra comunicación tenía que ser positiva, así que decidimos crear la campaña: Sonríe con tus bellos ojos, para transmitirles a nuestros clientes que a pesar de las circunstancias, continuamos con las ganas de servirles siempre con una gran sonrisa, pero esta vez a través de nuestros ojos, porque portamos mascarillas”, explica.

Valora que el retorno del público a los diferentes comercios será progresivo, por tanto, habrá que continuar con las medidas de bioseguridad e incentivar a los consumidores a que sus tiendas son espacios seguros para disfrutar de un café 100% salvadoreño.