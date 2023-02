Visión Centroamérica 2023 por Miguel de Merodio: El líder multidimensional

Centroamérica es una región cuya alta complejidad no viene acompañada de un alto potencial de ingresos. En definitiva, no es una región fácil. Cinco países (o seis según se meta o no a Panamá).

Esto que a veces llamamos investigar el entorno, pareciera que es algo que todos hacen, pero sorprende la baja comprensión que a menudo se tiene de los stakeholders. Especialmente de los clientes. No me refiero a lo que creemos que el cliente quiere sino a lo que le hemos preguntado al cliente y, por tanto, tenemos data sobre lo que dice que quiere o le gusta.

AHORA - DESPUÉS

La dimensión del tiempo es especialmente complicada para los gerentes generales. Y es una en donde los verdaderamente buenos más se distinguen. La presión por resultados de corto plazo es tremenda y, por desgracia, muchas juntas directivas son de lo único que quieren saber: cómo van las ventas del mes, cómo vamos a terminar el año, cuánto será la utilidad final...

La pregunta más repetida en una junta directiva es “por qué” y su traducción simultánea es “quién es el responsable”. Son preguntas lógicas y necesarias, pero no pueden ser las principales ni las únicas que se le hagan a un gerente general y, sobre todo, no deben ser las que él o ella se hagan a sí mismos.

Las preguntas claves son ¿cómo?, ¿para qué y dónde? ¿Cómo funcionan los problemas que queremos resolver? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Dónde queremos ir? Todas son preguntas de futuro.

Los CEO realmente buenos transforman sus organizaciones para que tengan éxito después de ellos. Por eso miran al futuro.

He aquí una de las grandes diferencias con los directores generales simplemente buenos. Todos los gerentes generales tienen que ser buenos operadores y dar resultados a

corto plazo. Si no lo son... simplemente no duran en el puesto, pero no es lo que distingue a los mejores.

Las transformaciones son complicadas. Cuando las cosas van bien nadie las cree necesarias.

Cuando las cosas van mal muchos no las creen posibles. Transformar una organización y hacerla sólida y ágil más allá del líder requiere invertir foco, tiempo y recursos sin seguridad de retorno. Los líderes excepcionales son los que lo hacen porque no conciben su paso por una organización dejando sólo dividendos. Quieren transcender.

Pero ya sabemos que no es fácil. Para transformar una organización hay que diseñar una estrategia clara y no un simple tablero de indicadores.

Hay que cambiar la forma de organizar la compañía y sus procesos y no sólo cambiar cabezas de áreas. Hay que crear o reforzar la cultura que haga posible la estrategia modelando conductas constantemente y poniendo los incentivos adecuados para ello.

Tal vez, en esta dimensión, lo que más diferencia a los grandes CEOs no es comprender que hay que tener un balance entre el corto y el largo plazo. Lo que hace diferente a los mejores es que hacen. Actúan. Creen en el “prueba y error”. Sólo así cambian la realidad de sus organizaciones. El miedo a no tener el resultado del mes no les impide cambiar su organización y si no funciona... volver a cambiar. Sin mesianismos. Sin impulsividad. Pero haciendo, haciendo y haciendo.

DENTRO - FUERA

La última dimensión es ontológica. Es decir, trata del ser propio. Comprender qué es dentro y qué es fuera es fundamental para un líder. Y hay dos “dentros”.

Uno es el propio. Mirar dentro de uno mismo y ver qué tiene que cambiar. En eso son muy buenos los mejores. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Cómo cambio yo?

El “otro dentro” es dentro de “mi equipo”. Si algo creemos que está claro es la enorme dificultad que tiene ser un CEO en Centroamérica -insisto, más que en muchas otras geografías- y la única conclusión que podemos sacar es que en esta vida no se puede hacer nada significativo estando solo.

Los mejores líderes tienen claro que todo empieza por construir un equipo de verdad. No una colección de ejecutivos. Un equipo donde cualquier miembro pueda llegar a pedir ayuda.

¿Entonces? ¿Qué distingue a los mejores CEOs de Centroamérica? Son gestores a los que no les asusta la alta complejidad de la región; que escuchan por igual a la cúspide y a la base de la organización; que investigan consistentemente y comprenden su entorno y, especialmente a sus clientes; que no se conforman con dar los resultados de corto plazo, sino que actúan para transformar sus organizaciones; que crean equipos ejecutivos cohesionados, empoderados y colaborativos; y que se miran al espejo y se preguntan cómo mejorar como líderes y como personas.