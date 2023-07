Ternova invertirá US$100 millones en centro logístico en El Salvador

Proesa detalló que el parque logístico contará con cuatro naves que medirán de 17.709 metros cuadrados hasta 34.691.

Gracias a este parque logístico, “El Salvador destacará por poseer una infraestructura diseñada con tecnología de punta, aumentará la capacidad de organización de las empresas con una distribución eficiente y controlada en su cadena de suministro, que hará al país competitivo en temas logísticos”, detalló Salvador Gómez Góchez, presidente de Proesa.

Se estima que durante la construcción del proyecto se emplearán a 800 personas, mientras que durante la operación unas 400 más formarán parte de la mano de obra.

Ternova es una empresa salvadoreña que decidió innovar y evolucionar hace siete años, según comentó Tona a E&N en 2022, cuando llegaron a la conclusión que el futuro de los negocios no será el modelo “B2B” (Business to Business) o “B2C” (Business to Client), sino que realmente iban a caminar hacia la integración del “B2H” (Business to Human), donde se toma el propósito del negocio y se une como un hilo conductor que lo lleve a toda la cadena de valor y se integre a la última persona que interactúa con el producto o servicio.