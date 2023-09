¿Qué indica sobre el futuro de la economía de EEUU la huelga de los trabajadores automotrices?

La huelga del UAW contra Ford Motor Co., General Motors Co. y Stellantis NV podría ser la "punta del iceberg" de la dislocación para una fuerza laboral atrapada entre el petróleo y el gas por un lado y una menguante demanda de combustibles fósiles, dijo RJ Johnston, director ejecutivo del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

"¿Por qué hablamos de esto en un debate sobre energía?" Johnston preguntó retóricamente. "Uno de los temas clave de la huelga son los vehículos eléctricos: ¿Qué significa para los trabajadores el cambio en Estados Unidos hacia la producción de vehículos eléctricos a partir de motores de combustión interna?

"Es como el retiro prematuro del sector del petróleo y el gas mientras el mercado todavía lo necesita", dijo Johnston. "¿Le preocupa que lo que sucederá con el UAW sea lo mismo que sucederá en otras partes del mundo? ¿Eso conducirá a más populismo?"

Las negociaciones laborales entre los fabricantes de automóviles y el UAW hasta ahora no han logrado producir un acuerdo que ponga fin a la huelga, que comenzó el 15 de septiembre, señala un reporte de S&P Market Intelligence.

Deborah Yedlin, miembro del panel y presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Calgary, dijo que la huelga era un síntoma de "cambios tectónicos que se están produciendo en todas partes" debido al cambio en el uso de la energía.

Los efectos irán mucho más allá de las plantas automotrices y los vehículos eléctricos, afirmó Yedlin . "No necesitamos tantos trabajadores porque no tenemos tantas piezas, no necesitamos convertidores catalíticos, no necesitamos silenciadores", dijo Yedlin. "Y, de repente, la cadena de suministro que... era parte de todo el sector automotor comienza a desmoronarse".