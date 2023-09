Sindicato automotor de EEUU advierte sobre posible 'amplificación' de huelga

POR AFP

El presidente del sindicato United Auto Workers (UAW) advirtió el domingo sobre una posible "amplificación" de la huelga iniciada el viernes en los tres principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos si las empresas no presentan mejores propuestas salariales, mientras el conflicto alimenta el debate político.

"Si no recibimos mejores ofertas (...) vamos a amplificar esto aún más", dijo el presidente del UAW, Shawn Fain, al programa de entrevistas de la cadena CBS "Face the Nation". General Motors, Ford y Stellantis "no tienen excusa" para no resolver los conflictos salariales dados sus enormes beneficios de los últimos años, señaló.

"Estamos rezagados desde hace décadas", añadió, y explicó que los trabajadores que representa "están hartos".

Muy ofensivo desde el inicio de las negociaciones, hace dos meses, Fain aumentó la presión el sábado, luego de que se reanudaran las discusiones entre el sindicato y los "tres grandes" del sector.

"Tuvimos conversaciones razonablemente productivas con Ford hoy", dijo el sábado a la AFP una fuente del UAW.