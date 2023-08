Panameños quisieran ser nómadas digitales, pero aseguran que es una vida con dificultades

El estilo de vida que algunos llaman “nomadismo digital” no es algo simple, o al menos eso piensan el 7 de cada 10 panameños, quienes a pesar de querer viajar mientras trabajan lo ven como una modalidad no tan fácil de poner en práctica.

Sin embargo, una cosa es quererlo y otra es cosa es mantenerlo. Sí el 99 % lo quiere, ¿por qué no lo hacen? El 71% de ellos sostiene que no lo hace porque no es algo fácil de lograr, el 19% afirma que en su organización no le permiten trabajar mientras viaja, el 8% considera que no termina de decidirse para hacer ese cambio y el 2% no cree sentirse preparado para llevar ese estilo de vida.

Al ampliar esta pregunta a la región, se presenta similar tendencia en Chile, Ecuador, Argentina y Perú, según la empresa.