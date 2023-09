Multinacionales de Medtech, semiconductores y BPOs apuestan por Costa Rica

“La cantidad de empresas confirmadas al tercer trimestre del 2023, muestra un buen ritmo de cara a las metas de CINDE en proyectos atraídos para este año, registrando un 74 % de lo propuesto (38 en total). Estos proyectos son resultado de la diversificación de orígenes de donde captamos inversión, al tiempo que, se mantiene la estrecha relación con un mercado clave como lo es Estados Unidos”, dijo Marianella Urgellés, directora general de CINDE.

Entre las nuevas compañías apoyadas por CINDE se encuentran: Databricks, OnProcess Technology, Service First, Zimworx, Active Campaign, Boss Tech, Cigniti Technologies Inc., Headstorm, Hitachi Solutions, Johnson & Johnson -J&J- (Medtech), Sysdig, Transunion, Intricon y Zuora Inc.

-Fuentes de trabajo-

Las firmas se encuentran en distintas etapas de su proceso, según la Coalición, desde la instalación y anuncio público, mientras que algunas de ellas ya iniciaron el reclutamiento de sus primeros equipos.

Seis de las empresas anunciadas a la fecha ya buscan sus primeros 550 colaboradores para los próximos meses.