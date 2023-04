Los libros para entender el cambio climático, según Bill Gates

“Hace poco le conté a un amigo sobre Weather for Dummies . Esto no era inusual, en realidad es uno de los primeros libros que recomiendo a cualquiera que quiera entender el clima y cómo se ve afectado por el cambio climático”, comentó el empresario y filántropo, Bill Gates.

Geología física , por James S. Monroe, Reed Wicander y Richard Hazlett. Al igual que The Atmosphere , Physical Geology es un libro de texto universitario que también puede sostenerse por sí solo. Parte del placer de leerlo es que te adentras en temas que probablemente aprendiste en la escuela primaria, como placas tectónicas y volcanes, pero con mucha más profundidad, lo que los hace aún más interesantes.

Hay algunos vínculos útiles con el cambio climático, como un capítulo sobre los glaciares (que se están retirando drásticamente a medida que la Tierra se calienta) y algunos apartes divertidos, como una página sobre la geología de las joyas de la corona británica . (Disponible usado en Amazon)

Planeta Tierra , de John Renton. Aprecio este libro por dos razones: porque es fascinante por sí mismo y porque me presentó a John Renton como maestro. Después de leer Planeta Tierra , vi su serie de conferencias en video, Naturaleza de la Tierra: una introducción a la geología , sobre Los grandes cursos.

Renton era profesor en la Universidad de West Virginia y era muy bueno para hacer que la geología fuera interesante. A través de su escritura, te ayuda a ver el mundo físico que te rodea de una manera diferente. (Se puede encontrar Planet Earth en Amazon y ver Nature of Earth en The Great Courses o Wondrium ).

Extras:

Siempre hay más que aprender. “Más recientemente, aprendí mucho al leer un conjunto diverso de libros y autores, incluidos Under a White Sky de Elizabeth Kolbert, On Immunity de Eula Biss, The Gene de Siddhartha Mukherjee y Eradication de Nancy Stepan. Los libros de Vaclav Smil son siempre fenomenales. Y recientemente leí el libro más nuevo de Mukherjee, The Song of the Cell , que trata sobre cómo comprender las células es clave para mejorar la salud humana”, agregó en su blog.