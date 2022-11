Lecturas imprescindibles, según Bill Gates... Bono se cuela entre sus favoritos

Surrender , de Bono . Este libro salió este mes, así que es el más reciente que he leído en mi lista. Si eres fanático de U2, es muy probable que ya planees echarle un vistazo. Incluso si no lo eres, es una lectura súper divertida sobre cómo un niño de los suburbios de Dublín creció para convertirse en una estrella de rock y filántropo de fama mundial. Tengo la suerte de llamar amigo a Bono , pero muchas de las historias que cuenta en Surrender eran nuevas para mí.

Una de las selecciones es una de sus favoritas desde la secundaria. Otro es un libro de memorias que acaba terminar. “Esta no es una lista completa de mis libros favoritos de todos los tiempos; esa lista incluiría muchos más de Vaclav Smil y Elizabeth Kolbert . Pero los cinco son libros que he recomendado a mi familia y amigos a lo largo de los años son”. (en sus palabras)

Team of Rivals , de Doris Kearns Goodwin . No puedo leer lo suficiente sobre Abraham Lincoln, y este es uno de los mejores libros sobre el tema. Se siente especialmente relevante ahora que nuestro país enfrenta una vez más una insurrección violenta, preguntas difíciles sobre la raza y profundas divisiones ideológicas. Goodwin es uno de los mejores biógrafos de Estados Unidos, y Team of Rivals es posiblemente su obra maestra.

The Inner Game of Tennis , de Robert Gallwey . Este libro de 1974 es una lectura obligada para cualquiera que juegue al tenis, pero creo que incluso las personas que nunca han jugado sacarán algo de él. Gallwey argumenta que su estado de ánimo es tan importante, si no más importante, que su estado físico. Da excelentes consejos sobre cómo superar constructivamente los errores, que he tratado de seguir tanto dentro como fuera de la cancha a lo largo de los años.

El sueño de Mendeleyev , de Paul Strathern . La historia de la química está llena de personajes extravagantes como Dimitri Mendeleyev, el científico ruso que propuso por primera vez la tabla periódica después de que supuestamente se le ocurrió en un sueño. El libro de Strathern rastrea esa historia hasta sus orígenes en la antigua Grecia. Es una mirada fascinante a cómo se desarrolla la ciencia y cómo ha evolucionado la curiosidad humana a lo largo de los milenios.