¿Hacia dónde va la telenovela entre Elon Musk y Twitter?

Las dos partes negocian ahora las próximas etapas, pero muchos puntos de esta gigantesca transacción por US$44.000 millones son un misterio.

¿Cómo está la operación?

Elon Musk, que en abril propuso comprar la red social a US$54,20 por acción antes de renunciar a la adquisición en julio, envió a Twitter una carta señalando que está dispuesto a proceder con el compromiso, al precio convenido inicialmente.

El millonario fundador de Tesla pone dos condiciones: que el juicio iniciado por Twitter en su contra para forzarlo a proceder a la compra sea suspendido y que reciba la financiación necesaria.

Twitter se notificó de la propuesta y dijo que tiene “la intención” de concluir la transacción.

Según el diario The New York Times, la jueza a cargo del caso en Delaware convocó a las partes a una reunión confidencial el martes y les pidió arreglarse entre sí antes de volver a su tribunal. Si alcanzan un acuerdo, eso dejaría sin efecto el juicio que debía comenzar el 17 de octubre.

Luego de las idas y vueltas que tuvo esta operación, Twitter buscará garantías de que la compra se llevará adelante, por ejemplo el depósito de una suma de dinero para respaldarla, según Adam Badawi, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Berkeley.

También podría buscar que la concreción de la adquisición sea supervisada por un magistrado.

¿Por qué este cambio?

Elon Musk es un habitué de las polémicas, de las promesas incumplidas y de los juicios. Pero, incluso para el hombre más rico del mundo, las sumas en juego son importantes. Determinar las motivaciones detrás de su última jugada, es por ahora especulación.

Muchos juristas sostienen que simplemente se dio cuenta de que no ganaría el juicio porque no lograba sostener de forma consecuente su principal argumento para anular el acuerdo: la presencia mayor a la señalada por la red social de cuentas falsas y automáticas en Twitter.

Para Carl Tobias, profesor de Derecho en la universidad de Richmond, también es posible que Musk se haya molestado por la difusión, en el marco del proceso judicial, de mensajes con otras personalidades del mundo de los negocios y haya preferido evitar la publicación de otras comunicaciones.

El hecho de que no haya procedido antes de su oferta inicial a una verificación del estado de la empresa, como ocurre en general en este tipo de acuerdos, también le afecta, estima Tobías. “Creo que de los dos lados, la situación se volvió embarazosa, reveladora y no demasiado constructiva”, señaló.

¿Cómo está Twitter?

La acción de Twitter subió 22% el martes luego de conocerse el cambio de parecer de Musk. Pero la empresa no está en su mejor momento.

Sufre, como otros gigantes del sector, de una reducción de los gastos publicitarios en medio de un enfriamiento de la economía, y su imagen se vio afectada por las turbulencias e incertidumbre alrededor del interés de Musk por comprarla.

El grupo registró una caída de su facturación de 1% en el segundo trimestre, y el ánimo de los empleados no es el mejor.

Recientes acusaciones de su ex jefe de seguridad despedido en enero, Peiter Zatko, erosionaron su reputación. El ex empleado reprocha a la dirección de Twitter de no tomar suficientemente en cuenta graves fallas de seguridad.

“Es bastante irónico que, para Musk, la parte más fácil de este acuerdo era comprar Twitter”, reflexionó Dan Ives, analista de Wedbush Securities. “La parte más difícil será tratar los problemas vinculados a la monetización (ndlr: obtención de ganancias) y el compromiso de los abonados”, añadió.

¿Cómo sería Twitter con Musk al mando?

Musk se presenta como un ardiente defensor de la libertad de expresión, y ya sostuvo que prevé dejar a los internautas expresarse como lo crean conveniente, mientras no infrinjan la ley.

También se dijo partidario de levantar la suspensión a la cuenta del ex presidente Donald Trump en Twitter, decidida por la empresa luego del ataque al Capitolio en enero de 2021.