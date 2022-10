Elon Musk compra Twitter y buscaría crear ‘X’, la ‘app para todo’

Por estrategiaynegocios.net / AFP

La obsesión de Elon Musk por hacerse de Twitter se convirtió casi desde el comienzo en una pelea entre el polémico magnate y su red social favorita.

Tras meses de recriminaciones e intentos de cancelar el negocio pactado, Musk dio el martes una tregua y aceptó cumplir su oferta inicial de US$44.000 millones.

Tras este hecho, en un mensaje de Twitter, indicó que esta red será un “acelerador” para otro proyecto “X”.

“Comprar Twitter es un acelerador para la creación de X, la ‘app’ para todo”, declaró el fundador de Tesla a través de su cuenta en la plataforma.

Aunque no ofreció más detalles sobre ese proyecto, Musk podría estar refiriéndose a un nuevo producto sobre el que se pronunció anteriormente en conversaciones internas con inversores de Twitter, según una presentación obtenida el pasado mes de mayo por The New York Times.

Este proyecto podría llegar en 2023 con unos 9 millones de suscriptores el primer año y alcanzando 104 millones en 2028, según sus proyecciones.

