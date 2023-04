Exdirectivos demandan a Twitter para que les reembolse gastos legales

POR AFP

Tres exdirectivos que fueron despedidos de Twitter presentaron el lunes una demanda colectiva contra la empresa en la que le exigen el reembolso de los costos de litigios, investigaciones y consultas del Congreso relacionadas con sus anteriores trabajos.

El exdirector ejecutivo Parag Agrawal, junto a los ex directores legales y financieros de la compañía, argumentan que la compañía les debe en total de más de 1 millón de dólares y que Twitter está legalmente obligado a pagarles, según la demanda interpuesta ante una corte especializada en Delaware, y publicada por The New York Times.