Estamos tratando de salvar lo que queda de turismo: presidente de Camtur

“En este momento estamos viviendo la temporada del turismo de viaje organizado , que son aquellos que no venían desde pandemia (2020). Estos son grupos conformados por entre 15 a 20 personas y que se están entre 10 a 15 días. Es decir, le dan la vuelta al destino y esta temporada es la que corre el riesgo que se caiga, pero estamos tratando de que no pase”, señaló.

“Los hoteleros, los operadores y todos los que se involucran en la cadena de desarrollo del turismo están penando para que esto no se caiga.” Así definió el momento que vive el sector turístico guatemalteco Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur).

Según Agexport, por cada día que el sector no produzca o reciba y mueva turistas se pierden US$830.000 diarios . “Un día de propinas, de trabajo, no se recupera”, indicó Devadit Barahona, quien lidera este grupo dentro de la asociación.

“Es de recuperarnos porque si se cae la temporada, no vamos a ver un auge hasta dentro de seis meses y el empresario va a quedar como cuando fue pandemia ... Y, es bien difícil porque es difícil ir de nuevo y vender el destino porque acá no hay incentivos, como sí los tienen otros países como Panamá”, detalló.

Datos del sector servicios de Agexport revelan que, hasta este 10 de octubre, ya había al menos 80 % de cancelaciones por parte de turistas extranjeros . El presidente de Camtur espera que esa decisión no se extienda hasta enero de 2024, ya que muchos están dejando en “stand by” su visita programada desde hace meses.

Según datos de Camtur cada pasajero, dependiendo del lugar que visite y su razón de visita, deja al menos a la economía del país unos US$100 a US$130 diarios . “Y este dinero no solo se va a la gran industria, sino que también apoyan al vendedor informal, al que vende chicles. Ellos compran al artesano, le pagan al limpiabotas, al lanchero, a las tiendas de barrio y eso es lo que lastimosamente se está perdiendo”, apuntó a Estrategia & Negocios Schweikert.

“Créeme que han hecho un montón de gastos los operadores con ayuda de hoteles y todo el sector turismo que se involucra. Toda la cadena de valor está dispuesta para ayudar al empresario que en este caso es el operador el que trae los grupos. Están viendo que, si se tienen que quedar dos noches en el mismo hotel le hagan precio, se están echando la mano en el tema de transporte y buscan hacerle una logística fácil al turista para que no se sienta abrumado o quiera irse”, expresó Schweikert.

“Por ejemplo, unos turistas viajaron de Petén hacia Tikal... y hay bloqueos, pero los están sacando por lancha y esto es un ejemplo de cómo se rescata la industria”, detalló.

Estas son solo algunas acciones que se ejecutan por parte de los relacionados a la industria sin chimeneas, ya que los bloqueos afectan los principales destinos turísticos como Antigua Guatemala, Petén, Tikal, la misma Ciudad de Guatemala y otros puntos del interior.

“La cadena de turismo es grandísima, no solo son hoteles, sino que son los de recepción, lastimosamente a veces lo miran que turismo solo son hoteles grandes, operadores grandes y no, aquí se incluye el de recepción, es el de mantenimiento de los vehículos, el que echa combustible porque sin combustible los vehículos no se mueven. Es una cadena de valor tan grande, que creo que es la que más derrama a la economía del país”, según el empresario.

“(A los que bloquean carreteras) solo pedimos comprensión, acá dicen es de turismo, entonces, es millonario y no es así...”, reflexionó el representante de Camtur.

Al menos 420.000 empleos se reportan en el sector turismo, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

-Cuidar la imagen del país-

Guatemala, según los dos representantes de las organizaciones, es un destino “de boca en boca”, es decir, que atrae a más personas si uno habla bien del país, pero también puede alejarlo si sabe de una mala experiencia.

“Si un grupo o un operador viene a Guatemala por primera vez y le encanta Guatemala ese mismo le va a decir al a su competencia o a su colega, que es un es un destino fantástico que hay que visitar y este es el turismo que nosotros tenemos el de boca en boca y ese es justo el que se está afectando en este momento”, detalló Rolando Schweikert.

“La imagen país la cuidamos. Cuando salimos del país somos embajadores. Estamos convencidos que Guatemala tiene mucho que ofrecer y no sabemos aprovechar... Pero, con más de 10 días de protestas estamos perdiendo al turista que decide en último momento porque solo sabe que tiene vacaciones y quiere conocer”, agregó Barahona.

"La imagen país es importante y todos los sectores defendemos esta imagen en el país. Nos toca, como país, encontrar solución", dijo el presidente de Agexport, Gabriel Biguria.