Guatemala: protestas contra Ministerio Público paralizan al país

Las protestas eran sobre todo en el oeste del país, pero desde el jueves se unieron pobladores indígenas de Quiché (norte) y de Escuintla (sur). Es por ello que los tramos cerrados de vías aumentaron de 20 a 33 en esta jornada, según la estatal Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

-Paralización de comercios-

En Santa Cruz del Quiché, los manifestantes recorrían las calles y cerraban los comercios que no cumplieron con la disposición de no abrir. En muchos casos colocaron alambre en las persianas de los locales para que no fueran abiertos.