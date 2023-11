¿Es recomendable utilizar el letrero 'abierto a trabajar' de LinkedIn?

Pero cuando se trata de qué no hacer, “la mayor señal de alerta en LinkedIn es el símbolo de ‘abierto a trabajar’”, dice el ex reclutador de Google Nolan Church , ahora director ejecutivo del mercado de talentos Continuum .

Como reclutador, “lo que quieres es sentir que esa persona realmente quiere trabajar en tu empresa y no en cualquier otra”, dice Church. Y esa señal hace que parezca todo lo contrario.

En última instancia, los reclutadores creen que “las mejores personas no buscan trabajo”, dice Church. “Tienes que ir y sacarlos”. Esas personas siempre están abiertas a conversar con posibles empleadores, pero están felices donde están porque sus habilidades y talentos les han ayudado a crear grandes oportunidades para sí mismos.

Eso no significa que no debas solicitar empleo si estás buscando el siguiente puesto, dice Church. Simplemente no lo indiques tan abiertamente en LinkedIn.

“Hay que crear deseo”, dice. “Para bien o para mal, así es como están conectados los humanos: cuando pareces desesperado, la gente no te quiere”.

Con información de CNBC