El explosivo negocio de la ropa usada en Centroamérica

En un inicio estos negocios callejeros eran incluso mal vistos, muchos no estaban interesados en adquirir “ropa vieja”, otros tenían pena de hacer esas comprase incluso les limitaba el miedo de probarse ropa en estos puestos informales.

Para tener una idea del impacto, en conjunto, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, pasaron de importar US$274 millones en 2011 a US$432,1 millones en 2021 y no hay señales de que la tendencia cambie.

Esta nueva mirada abre espacios para que no solo grandes cadenas vean oportunidades. En redes sociales como Instagram proliferan cuentas que, a pequeña escala, buscan dar una segunda vida a la ropa que alguien más no usará o que han seleccionado de las grandes tiendas de segunda mano.

Un informe de Consumer Trends 2022, elaborado por Samy Alliance, una compañía de marketing y comunicación, demuestra que el auge de la ropa de segunda mano es toda una realidad imparable, no solo en Europa y Estados Unidos, sino en todo el mundo.

EL FIN DE LA ROPA QUE NO SE VENDE

Con los anaqueles llenos cada día, para muchos es un misterio saber ¿qué pasa con la ropa usada que no se vende en las tiendas de ropa usada? Una de las respuestas es esta: Pueda que termine en un colchón.

Al menos en el caso de Megapaca, esta empresa encontró un nuevo camino que no es el basurero. La firma guatemalteca tiene una empresa hermana llamada Novafiber, donde toda la ropa que no logra vender es recolectada y procesada.

DONATIVOS

Otras empresas enfocan sus esfuerzos en donar lo que no se vende. Diego Castro, cofundador de Vitrinnea, comentó que, si una prenda lleva ciertas semanas en la aplicación y no es vendida, esta se pone en rebaja y al final, si aun así no se vende esta se regresa a la persona o se entrega a una organización social.