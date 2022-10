Dos tipos de inversiones útiles para un corto plazo

Por estrategiaynegocios.net

El ahorro permite enfrentar mejor los momentos actuales y futuros de contracción de la economía. Por ello, el Banco Nacional motiva a las personas físicas y jurídicas para que lo realicen.

No deje su dinero sin ganar. Si tiene dinero en cuentas de ahorro o corrientes, haga inversiones de estas formas:

Si tiene previsto realizar proyectos o gastos en corto plazo, y por ello teme hacer una inversión a plazo, se le recomienda invertir en los productos de corto plazo. Estos son las Inversiones a la Vista, y las Inversiones a Tasa Pactada, ambos productos son a tasas netas.

- Inversión a la Vista: es un producto que le permite que su dinero perciba un mayor rendimiento a tener el dinero en una cuenta, y en el momento en el que desee hacer un retiro de este, puede hacerlo en forma parcial o total sin tener que asumir comisiones por ello. El rendimiento obtenido depende del tiempo en el que deje invertido el dinero. Es decir, entre más tiempo, mayor interés.

- Inversiones de Tasa Pactada: son aquellas en las que el cliente y el banco definen un plazo en el que el dinero estará invertido, a cambio de ello se pacta una tasa a pagar, la cual es mayor al rendimiento esperado en una inversión a la vista. Si el cliente por una situación no cumple con el plazo pactado y requiere retirar el dinero, lo puede hacer sin que tenga que pagar una comisión por el retiro. Los retiros anticipados en una tasa pactada deben ser totales, no parciales, y la tasa a pagar no será la pactada, sino una tasa única de acuerdo con la fecha de retiro anticipada.

“Esas inversiones suelen darse, para dinero que no voy a usar en un corto plazo y tengo la seguridad del Banco Nacional. Lo que yo voy a usar lo voy a invertir a la vista o tasa pactada y lo que no voy a usar, lo voy a invertir en una inversión desmaterializada a través de banca en línea o banca digital, porque el rendimiento de este último es mucho mayor que abrirlo en una oficina”, agregó Villalobos.