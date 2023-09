Diez lecciones de vida y negocios de Jorge Bueso Arias

A continuación, las Diez lecciones de vida y de negocios de Jorge Bueso Arias. Una recopilación de algunas de sus frases y claves para el desarrollo personal y en los negocios:

1. Arrancar desde abajo: Recién graduado de Licenciado en Administración de Negocios en la Universidad de Louisiana (LSU) en EE.UU, regresó en 1941 a su ciudad natal, Santa Rosa de Copán. “Empecé a trabajar con mi padre, Ingeniero Manuel Bueso Pineda, en la empresa comercial Casa Bueso. El primer trabajo individual que me encomendaron fue levantar un inventario de los árboles de Guayacán que había en el Valle de Comayagua y cuya madera tenía una alta demanda”.

2. Crecer en nuevos campos por méritos propios: “Cuando me gradué, Manuel Zelaya, Gerente General de EI Ahorro Hondureño, Compañía de Seguros y Caja de Ahorro con sede en Tegucigalpa, me preguntó si me gustaría trabajar, le dije que tal vez. En abril de 1942 recibí un telegrama de él ofreciéndome un puesto de cajero. Después de pensarlo, le dije a mi padre ‘Mirá, papá, aquí todo se me hace fácil porque soy "hijo de don Melo", déjame ir a probar suerte a Tegucigalpa, donde nadie me conoce’...” Ahí nació y se forjó el legendario banquero hondureño, bajo la guía de Zelaya.