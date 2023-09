Jorge Bueso Arias: el gran banquero hondureño que soñó con una Centroamérica unida

La vida profesional Jorge Bueso Arias inició en 1941 , a la hermosa sombra de los coloridos guayacanes. “El primer trabajo individual que me encomendaron fue levantar un inventario de los árboles de guayacán que había en una propiedad de mi madre y hermanas, en el Valle de Comayagua, y cuya madera tenía una alta demanda porque la usaban como ‘chumaceras’ en barcos que se estaban construyendo urgentemente por la Segunda Guerra Mundial”, relató uno de los banqueros más emblemáticos de Honduras, en una de las últimas entrevistas que brindó a Estrategia & Negocios.

Pese a su olfato para los negocios y tener el respaldo familiar, al volver de sus estudios de Administración de Negocios (los que cursó en la Universidad de Louisiana, Estados Unidos) buscó desarrollarse profesionalmente lejos de Santa Rosa y optó por empezar a trabajar en Tegucigalpa, unos 300 kilómetros al suroriente de su ciudad natal.

De cajero a banquero

Su ingreso a la banca fue mediante una oportunidad en El Ahorro Hondureño, una entidad propiedad de Manuel Zelaya (QDDG) a quien conoció en Estados Unidos.

“Debe haber sido en abril de 1942 –recordaba- que recibí un telegrama de él (Zelaya) ofreciéndome un puesto de cajero. Después de pensarlo, le dije a mi padre “Mirá, papá, aquí todo se me hace fácil porque soy ‘hijo de don Melo’ -como le llamaba todo el mundo- déjame ir a probar suerte a Tegucigalpa, donde nadie me conoce. Él comprendió y me dio el permiso de irme.