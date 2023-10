¿Cómo y cuándo se debe decir no en el trabajo?

Al decir "no" de manera asertiva, no solo se protege la salud mental y física, sino que también se fomentan relaciones laborales más saludables y efectivas.

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net Constantemente, se puede encontrar en situaciones en las que se ve abrumado por una carga excesiva de tareas, lo que afecta negativamente la calidad de vida. Decir "no" en el trabajo es una habilidad crucial para mantener un equilibrio entre lo profesional y personal. Nora Taboada, coach ejecutiva, fundadora de AFE Liderazgo Consciente y autora del libro “Felicidad activa”, destaca que, “en un mundo donde la sobrecarga de trabajo y las demandas son cada vez más comunes, aprender a decir "no" se ha convertido en una habilidad valiosa. A menudo, se aceptan compromisos adicionales por temor a desilusionar a colegas o jefes, pero a largo plazo, esta actitud puede llevar al agotamiento y al estrés. Al decir "no" de manera asertiva, no solo protege la salud mental y física, sino que también fomenta relaciones laborales más saludables y efectivas”.

Es importante tener claras las razones por las que es válido decir que “no” a una tarea. En el trabajo si se niega a hacer algo porque no quiere o porque es demasiado complejo puede parecer poco profesional. El “no” generalmente es bien aceptado cuando hay un buen racional detrás y se dice con consideración, empatía y amabilidad. Aquí algunas preguntas que puedes realizarte para saber si es válido decir que no: · ¿Tengo tiempo para hacer esto? · ¿Soy la persona correcta para hacerlo? · ¿Esta solicitud encaja con mis objetivos y mis metas? · ¿Con la carga de trabajo que tengo, podría comprometerme a entregar algo de calidad? Si la respuesta es negativa a cualquiera de estas preguntas entonces lo mejor es decir que “no”.

El primer paso es cuidar la manera en la que hará sentir a la persona a la que le dirá que “no”. Un buen principio es decir es decir “no” a la tarea y “sí” a la persona. Por ejemplo: “No me sería posible entregar el reporte en la fecha que lo solicitas, pero me gustaría entender un poco más la razón de tu urgencia y platicar para ver si encontramos una solución que funcione para ambas partes”. Taboada insta a evaluar metas y responsabilidades, tanto en el trabajo como en la vida personal, además de priorizar actividades lo que permite enfocar en lo esencial y evitar la dispersión de recursos. Segundo paso, una vez que ha identificado las prioridades, es fundamental comunicar el "no" de manera respetuosa y asertiva. La autora señala que “la clave está en ser honestos y transparentes acerca de nuestras limitaciones y compromisos existentes”. En lugar de simplemente rechazar una solicitud, puede explicar por qué no se asume en ese momento y ofrecer alternativas o soluciones. Por ejemplo: "Aprecio que pienses en mí y me siento honrado por la solicitud. Pero desafortunadamente, no tengo tiempo para dar lo mejor de mí en un proyecto así en este momento. Porque no programamos una llamada y te ayudo a encontrar alternativas, tal vez hasta pueda recomendarte a alguien”.