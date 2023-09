Alejandro Rubinstein, el nuevo piloto al frente de Grupo Purdy

Siempre ha buscado la mejor experiencia del cliente y de los colaboradores, así como tener un impacto positivo en la sociedad. “En los últimos 20-25años, que he trabajado en banca, nos enfrentamos a la disrupción y a cómo los usuarios interactúan con su banco, ha sido una excelente escuela para enfrentar ahora los retos que tiene esta industria”, comparte.

Proyecta: “ Me parece que en los próximos diez años vamos a tener más cambios en la movilidad que en los últimos 100 , vamos a vivir algo similar a las personas que andaban a caballo y empezaron luego a ir en carros, ahora vamos a ir en vehículos eléctricos conectados, vehículos inteligentes. Me apasiona ese futuro”.

A juicio de Rubinstein, eso va a empujar muchísimo la masificación de los vehículos eléctricos, así que “parte de los retos que tenemos es precisamente que eso va a ocurrir muy posiblemente en los vehículos particulares, la tecnología va a ir cambiando, se va a ir mejorando y nosotros tenemos que construir todo el ecosistema alrededor de eso en nuestros talleres”, donde tendrán que contar con más ingenieros de software.

Además, tendrán que resolver situaciones de los vehículos de carga, ya que la batería que necesitan es muy pesada, lo que les resta efectividad, “entonces ahí se perfilan más combustibles como el hidrógeno. Estamos listos y abiertos al desarrollo de esa tecnología. De hecho, Toyota que ha estado invirtiendo e investigando muchísimo en el tema de hidrógeno, es una de las marcas más avanzadas con eso. Podría ser que las tecnologías convivan por muchos años y que una sea la predominante, lo importante es estar preparados”.

LÍDER EN EL MERCADO

En la actualidad, Grupo Purdy suma, con sus seis marcas, el 27 % de market share en Costa Rica. En 2022 vendieron aproximadamente 10.000 unidades y esperan alcanzar las 12.000 en 2023, manteniendo la misma cuota de mercado.

Aproximadamente la mitad de las ventas del grupo son de la marca Toyota y una tercera parte son de vehículos de trabajo. La venta de autos supone las tres cuartas partes de los ingresos totales, mientras que los servicios aportan el 25 % restante. Y no solo va a crecer la venta de unidades. Este año, el grupo va a abrir en Costa Rica tres Purdy Center -centros de soluciones automotrices de venta de vehículos, mecánica general y repuestos para las marcas del grupo-,en Nicoya, Alajuela y un tercero todavía por confirmarse, si bien es seguro que será fuera de la Gran Área Metropolitana.

En la actualidad cuentan con cinco Purdy Center.

CRECER EN EL NORTE Y EN EL SUR

El crecimiento no va a ser solo nacional. Si ahora tienen cuatro dealers en EE UU -que suponen una cuarta parte de la venta de vehículos por parte de la empresa-, Rubinstein asegura que piensan duplicar ese número de cara a 2025. Cerca de 300 personas trabajan entre las cuatro sucursales de Houston y Dallas.

“Nuestra preferencia son estados del Sur de Estados Unidos, preferimos estar en lugares donde el clima no es extremo, con el tema de nieve y otro tipo de incidentes, donde tal vez no tenemos tanta experiencia con vehículos que deben transitar ese tipo de situaciones. Seguir en Texas sería lo ideal, pero no estamos descartando presencia en otros estados cercanos”, dice el CEO.

En EE UU, Grupo Purdy maneja también Toyota, pero “nos interesa diversificar a otras firmas. Serían marcas que no necesariamente manejamos en Costa Rica, incluso sin presencia actual en nuestro país. Estar en Estados Unidos nos ayuda a muchas de las innovaciones en el sector de movilidad, que llegan primero a esos mercados y nos permite aprender y traerlas como pioneros acá. Para nosotros es estratégico”, añade. Rubinstein también apunta a Latinoamérica.

“Tenemos un socio estratégico como Toyota Tsusho Corporation, que tiene operaciones en América Latina con el que hemos buscado activamente ver qué oportunidades hay para el grupo, para poder participar regionalmente con ellos en las operaciones que tienen en otros países. Esto no necesariamente significa que vamos a abrir una agencia donde vamos a vender vehículos, sino dentro de los servicios de movilidad, servicios de valor agregado, Purdy pueda participar y aportar valor”.

Un ejemplo son los talleres móviles, que adoptó Toyota Tsusho en la región. El CEO también explica que les puede servir para ampliar sus servicios de movilidad en Latinoamérica. Estas apps “ya no son apuestas”, incide Alejandro Rubinstein, puesto que ‘Te llevo’ ya transporta a más de120.000 pasajeros mensualmente, trabajando con más de 35 empresas.

“Los llevamos desde sus hogares, o desde un punto de distribución acordado cerca de sus casas, hacia la empresa y de regreso, apalancados en una tecnología que permite al usuario reservar su espacio en el autobús, que pueda saber por dónde viene el bus...”. Se tratade una combinación de flota propia de Purdy y una alianza con proveedores “que nos ayudan por los desbordes o los picos de demanda que puede haber”.

Respecto a ‘Yo voy’, la aplicación de paquetería empresarial, “también está apalancado en la misma tecnología de rastreo en tiempo real y ya estamos moviendo más de 15.000 viajes al mes”, destacó el CEO de Grupo Purdy.