Tecnológicas reabren oficinas: Nueva normalidad mezcla trabajo remoto y presencial

Por WSJ

Hace dos años, los campus de Alphabet Inc. (Google), Facebook Inc. y Amazon.com Inc., en la costa oeste, comenzaron a vaciarse a medida que el coronavirus se propagaba por Estados Unidos, un movimiento que fue reflejado rápidamente por la gran mayoría de las oficinas en todo el país. Hoy en día, muchos trabajadores del conocimiento calificados no tienen interés en volver a ser como antes. En su búsqueda constante de nuevos talentos, las empresas de tecnología y las empresas de la vieja guardia que necesitan encontrar empleados más expertos en tecnología harán lo que sea necesario para contratar y retener a las personas que se sientan empoderadas para exigir el horario y la ubicación de su elección.

Incluso cuando termine la pandemia, muchos líderes tecnológicos creen que la flexibilidad laboral será un elemento básico, la contratación estará más dispersa geográficamente y las personas pasarán su tiempo de manera diferente a como lo hacían antes, con horas designadas en las que estarán disponibles para colaborar con colegas y otros períodos. donde el trabajo individual es la prioridad.

“Nuestro sentido del lugar se ha interrumpido permanentemente”, dice Annie Dean, quien fue jefa de trabajo remoto de Facebook antes de la pandemia y ahora está en el desarrollador de software Atlassian Corp., donde su título es vicepresidente de equipo en cualquier lugar. Ella predice que los jefes que obliguen a los empleados a regresar a las oficinas de manera rígida perderán credibilidad con sus fuerzas laborales. “Esa no será la forma en que avancemos”.



La semana pasada, Google describió sus planes de regreso al trabajo: los empleados regresarán a la oficina algunos días a la semana a partir de principios de abril. Pero el presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, dijo a The Wall Street Journal el mes pasado que el futuro del trabajo es flexible y que lo ve como un "nuevo lienzo en el que podemos desarrollar nuevas formas, que hacen que la vida laboral de las personas sea más satisfactoria y sus vidas personales más cumpliendo.”



Apple Inc. dijo el viernes a los empleados que comenzarían a regresar a la oficina un día a la semana a partir del 11 de abril y que aumentarían hasta tres días a la semana a fines de mayo. Y Twitter Inc., que fue uno de los primeros en anunciar que permitiría a sus empleados trabajar desde cualquier lugar de forma permanente, anunció el jueves que planea comenzar a reabrir sus oficinas el 15 de marzo. Pero al hacer el anuncio, el CEO Parag Agrawal, enfatizó que la empresa La filosofía definitiva de regreso al trabajo es la elección del empleado.



“Donde sea que te sientas más productivo y creativo es donde trabajarás y eso incluye trabajar desde casa a tiempo completo para siempre. ¿Oficina todos los días? Eso también funciona. ¿Algunos días en la oficina, algunos días desde casa? Por supuesto”, dijo Agrawal a los empleados.



Quizás una de las formas más duraderas en que el Covid ha alterado el entorno laboral es la contratación, como lo demuestra un reciente hilo de Twitter en el que intervinieron varios ejecutivos de alto perfil.



“El lugar para estar era Silicon Valley. Parece que ahora el lugar para estar es Internet”, tuiteó Brian Chesky, director ejecutivo de Airbnb Inc.



El jefe de Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, dijo que Silicon Valley ya se había mudado de California a la nube. El ochenta y nueve por ciento de las nuevas contrataciones en el intercambio de criptomonedas se encontraban en otro lugar que no sea la costa oeste en el trimestre más reciente, tuiteó, frente al 30% antes de la pandemia.



Alyssa Henry, la jefa del negocio de Square dentro de Block Inc., recientemente renombrada, tuiteó que el 40 % de los gerentes de su equipo no tienen subordinados directos que vivan en el mismo lugar. “El trabajo distribuido y asíncrono es el ahora y el futuro”, dijo.



La industria de la tecnología no es la única que realiza esfuerzos de reclutamiento de gran envergadura en estos días. General Motors Co. dijo este año que planea contratar a 8,000 empleados de alta tecnología, muchos de ellos ubicados lejos de su sede en Detroit, algunos en oficinas en lugares como Austin, Texas, y algunos trabajando desde casa.



“Simplemente no nos limita a nuestro patio trasero”, dice Kyle Lagunas, jefe de talento de GM. Aceptó el trabajo en el fabricante de automóviles el año pasado ayudando a supervisar la contratación, en parte, porque le permitió seguir viviendo en Massachusetts. “Nunca me mudaré a Detroit”, dijo.

Nuevas formas de trabajar

El lugar donde trabajan las personas impacta directamente en cómo trabajan las personas. Una vez que los equipos se dispersaron en la era de Covid y comenzaron a desempeñar sus funciones en todo el país, las empresas de tecnología exploraron formas de equilibrar el tiempo de colaboración con colegas con tiempo enfocado para el trabajo individual.



Bienvenidos al trabajo "asincrónico", donde los empleados pueden establecer sus horas en parte según el horario que mejor se adapte a sus vidas. Slack Technologies Inc. tiene "horas principales" en las que se supone que los miembros del equipo deben estar disponibles para atender una llamada o reunirse con sus equipos. La matriz de Slack, Salesforce Inc., alienta a los empleados a establecer su estado de Slack en "tiempo de concentración" cuando están manejando trabajo individual o "conectando", para señalar su disponibilidad para colaborar.



Salesforce probó recientemente su primera "Semana Async", donde 20,000 de sus casi 70,000 empleados cancelaron reuniones de rutina para tener más tiempo para el trabajo en solitario, dijo una portavoz. De los que participaron en el experimento, el 72 % dijo que los hizo más productivos y el 70 % informó que los hizo menos estresados. Se planean dos semanas asíncronas más para este año.



Twitter está adoptando un enfoque similar en el que los equipos proponen horas comunes que funcionan para que colaboren. También experimentó recientemente con una semana de "enfoque" en toda la empresa en la que se canceló la mayoría de las reuniones y la gente podía ponerse al día con tareas pendientes.



“Teníamos una cultura muy centrada en las reuniones”, dijo Megan Gleeson, vicepresidenta de experiencia profesional de Twitter. “Comenzamos a ver que aumentaba la cantidad de reuniones durante la pandemia para que las personas pudieran encontrar una conexión”.



Ahora Twitter alienta a los trabajadores a pensar en la "higiene de las reuniones", lo que podría implicar establecer una agenda apretada para la eficiencia, grabar la reunión para que las personas que no pueden unirse puedan escucharla en otro momento y considerar si la reunión realmente debe realizarse en todo, dijo Gleeson.



Las empresas aún tienen mucho que resolver para que los modelos asincrónicos funcionen sin problemas, dijo Dean, exjefa de trabajo remoto en Facebook. El mayor desafío para sortear: “Este enorme impuesto de colaboración”, agregó.



Los trabajadores no pueden juntar suficientes horas seguidas para concentrarse, por lo que a veces trabajan mucho más allá del horario tradicional de 9 a 5, con pings y dings que les indican solicitudes que les llegan de todo Internet. En el futuro, la Sra. Dean predice que los empleadores inteligentes ayudarán a las personas a reducir su tiempo en línea.



“No existirá la expectativa de que necesita estar en línea 10 horas al día, disponible para otras personas”, dijo.



En cambio, los equipos realizarán una mayor planificación inicial de los proyectos y luego enviarán a los miembros del equipo con tareas y plazos. Para algunos, los modelos híbridos pueden funcionar cuando la gente llega en determinados días de la semana, mientras que otros equipos pueden necesitar trabajar desde una oficina durante cinco días, dos semanas seguidas, para elaborar un plan para un proyecto; luego podrían trabajar desde casa durante varias semanas mientras entregan ese proyecto, con registros en línea mientras tanto.

Las empresas tecnológicas pasaron años vendiendo sus lujosos campus de oficinas llenos de beneficios como masajes en el lugar, comida gratis y clases de ejercicio como razones principales para venir a trabajar para ellos. Aunque la mayoría de los trabajadores solo regresarán a tiempo parcial, estos espacios seguirán teniendo un propósito importante, dicen varias empresas.



El sector tecnológico representó el 37 % de los pies cuadrados totales de los 100 principales arrendamientos de oficinas firmados el año pasado, superando su porcentaje de 2019 del 32 %, según un nuevo informe de CBRE, una empresa de bienes raíces comerciales que posee y alquila edificios de oficinas. .



Meta Platforms Inc., la empresa matriz de Facebook, firmó el año pasado un contrato de arrendamiento en Sixth Street de Austin, agregando 589,000 pies cuadrados adicionales a su espacio de oficinas existente en la ciudad. Actualmente, Meta tiene 2000 empleados que viven en Austin y otras 500 ofertas de trabajo allí, según Katherine Shappley, directora de la oficina de Austin de la compañía. La compañía también amplió su espacio de oficinas durante la pandemia en la ciudad de Nueva York, Boston, Chicago y Bellevue, Washington, donde hay grandes reservas de talento tecnológico.



Pero las oficinas de tecnología de hoy se ven diferentes. Dropbox ya no llama a sus espacios "oficinas". En cambio, los llama "estudios"; hay menos escritorios y más salas de reuniones y salones para reuniones de equipo menos formales.



Google está ejecutando una serie de programas piloto en el Área de la Bahía, la ciudad de Nueva York, Dublín, Londres y Singapur para reconfigurar algunos diseños de oficinas para aumentar la productividad y la conectividad. La compañía dijo que planea ver cómo van esos experimentos antes de escalarlos.



Más empresas están celebrando reuniones fuera de las instalaciones en hoteles, cafeterías o patios traseros de ejecutivos en lugar de llevarlas a las oficinas tradicionales. Salesforce ha dicho que sus oficinas existentes se utilizarán para más colaboración y menos trabajo individual, pero va un paso más allá con un proyecto externo que combina trabajo y bienestar. Salesforce traerá a 10,000 empleados a un retiro para empleados en las afueras de Santa Cruz, California, este año, donde los trabajadores se reunirán para capacitarse y vincularse con sus colegas, además de clases de senderismo, yoga y cocina.



La pandemia ha derribado los límites entre la vida personal y profesional de los empleados, y muchos ejecutivos dicen que las preocupaciones sobre la salud mental y el bienestar de los trabajadores seguirán afectando sus días de trabajo.



Las conversaciones que alguna vez tuvieron lugar con amigos fuera de la oficina ahora se sienten naturales entre colegas, que se han acostumbrado a apoyar a sus compañeros durante la pandemia, dijo Francine Katsoudas, directora de personas, política y propósito del gigante de redes Cisco Systems Inc. Ella dice que seguirá siendo más aceptable que los empleados hablen sobre su salud mental y el estado de su vida personal en el trabajo, y que esperen el apoyo de sus jefes cuando lo hagan.



“Estamos entrando en un mundo ahora donde los líderes tienen que ser muy conscientes de cada empleado individualmente, lo que necesitan y cómo funcionan mejor”, dijo la Sra. Katsoudas. “Así que no hay una talla única para todos con el trabajo”.