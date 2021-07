La poderosa lección de management de Luis Enrique tras la derrota de España en la Euro

Por Público.es

La selección española quedó eliminada en las semifinales de la Eurocopa tras caer en la tanda de penales ante Italia. De forma injusta, todo hay que decirlo: la “Roja” fue mejor y mereció ganar de largo el partido, pero el fútbol y el deporte es lo que tienen.

Pasaron muchas cosas, pero una de las que más valoraron los tuiteros y los medios en general fue el discurso de Luis Enrique tras el partido.

El seleccionador español mostró una sobriedad en la derrota con un mensaje muy celebrado, tanto como el de Cholo Simeone tras perder la final de la Champions en el último minuto en 2014.

"Tenés todo, y tenés nada", dijo entonces Cholo Simeone, condensando en esa escueta frase toda una lección sobre lo efímeras que pueden ser las victorias.

Luis Enrique se explayó algo más, pero sus palabras también son para enmarcar, sobre todo porque enseñan cómo comportarse en la derrota.

"No es una noche triste, hay que saber convivir con la victoria y con la derrota. Yo estoy cansado de ver torneos de alevines e infantiles viendo llorar a los niños, y no sé por qué lloran. En el deporte hay que saber ganar y perder. Es más, se aprende más perdiendo. Los jugadores están fastidiados, evidentemente, pero hay que empezar a gestionar la derrota de otra manera. En la derrota hay que felicitar al rival, evidentemente, porque te ha ganado, e independientemente de que lo haya merecido más o menos. Hay que enseñar a los niños pequeños que cuando se pierde no hay que llorar, lo que hay que hacer es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al que ha ganado", mencionó el seleccionador español.

