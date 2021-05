Bill y Melinda Gates ya acordaron cómo dividir su riqueza

Por Yahoo.com

El fundador de Microsoft, Bill Gates, sorprendió al Mundo al anunciar el fin de su matrimonio de 27 años con Melissa Gates, desatando todo tipo de especulaciones sobre el impacto de su divorcio en la mayor fundación caritativa privada del mundo y en numerosos aspectos ligados con la poderosa corporación del mundo de la tecnología.

El matrimonio cuenta con patrimonio neto estimado de casi US$150.000 millones, según la lista de multimillonarios de Bloomberg. Se trata, según esta misma fuente, de la cuarta fortuna más grande del planeta.

Según la petición presentada en la corte superior del condado de King del estado de Washington ayer por la tarde, Melinda Gates, de 56 años, solicitó el divorcio declarando: “Este matrimonio está irremediablemente roto. Le pedimos a la corte que disuelva nuestro matrimonio y determine que nuestra comunidad marital terminó en la fecha indicada en nuestro contrato de separación".

Un acuerdo de separación

Ha trascendido que, si bien la pareja no tenía acuerdo prenupcial, sí cuenta con un acuerdo de separación. La petición simplemente le pide al tribunal que divida la propiedad como se establece en ese acuerdo y no solicita manutención del cónyuge, en este caso Melinda Gates.

El matrimonio tiene tres hijos adultos de 25, 22 y 19 años. Bill, de 65 años, no deberá pagar por la manutención de Jennifer, Rory or Phoebe. La mayor, Jennifer, comentó en una historia de su cuenta de Instagram que, "ha sido un período de tiempo desafiante para toda nuestra familia".

"Supongo que van a resolver esto de manera muy privada, y que ambos se sentirán muy cómodos con la forma en que resultará", dijo a Yahoo! el abogado de familia Randy Kessler, quien ha manejado casos de divorcio que involucran a atletas profesionales y artistas. "No puedo imaginar que ella no esté feliz o que él no esté feliz financieramente".

¿Y qué pasará con su fundación?

La Fundación Bill y Melinda Gates, que ha estado funcionando durante 20 años, cuenta con un fondo de más de US$49.000 millones de dólares. La pareja también deberá decidir sobre el futuro de su entidad filantrópica. Antes de la presentación del divorcio habían transferido US$20.000 millones de acciones de Microsoft a la organización sin fines de lucro.

Debido a que la Fundación no es un activo que Gates necesite para poder pagar sus facturas, dijo Kessler, no debería representar un desafío financiero. Actualmente, Bill y Melinda Gates son copresidentes de la fundación.

El equipo de administración de la fundación probablemente jugará el papel más importante para su futuro, opinó el experto.

En otras palabras, no debemos esperar drama por la repartición de bienes de esta pareja, y el divorcio debe transcurrir sin incidentes, como el de Jeff Bezos y Mackenzie Scott, quienes en 2019 pusieron fin pacíficamente a sus 26 años de matrimonio.

"Si fuera por el dinero", dijo Kessler, "se quedarían casados. Las personas que tienen una riqueza extraordinaria, la tienen por una razón. Saben en qué no gastar dinero y en qué no deben estar en la prensa. El divorcio no es algo en lo que gastar dinero".