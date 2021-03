Las criptomonedas marcan camino a la inclusión financiera

Por Expansion.mx



Integrantes de la fintech Bitso expusieron cómo la tecnología debe estar al servicio de las personas, y cómo las criptomonedas tienen usos diversos que ayudan a la población que no está bancarizado, y en particular a las mujeres, encargadas tradicionalmente de la administración financiera del hogar.



De acuerdo con Bárbara González, Directora de Finanzas en Bitso, quien piensa que las criptomonedas son la solución que puede brindar a las mujeres libertad y acceso global a soluciones muy diferentes a las que existen actualmente, "con las criptomonedas no importa dónde vives, quién eres, tu religión o tu género; si tienes conexión a internet tendrás acceso a este sistema financiero digital. Y esto principalmente, lo digo pensando en todas las mujeres que hoy en día se encuentran rezagadas, no solo del sistema financiero tradicional, sino también por sus propias dinámicas sociales y culturales que también les está impidiendo tener independencia económica.”

El tema central tratándose de criptomonedas es la educación, coincidieron, por lo que han dedicado parte de sus recursos a generar contenido para educar sobre la tecnología detrás de las criptomonedas y promover su uso como alternativa al dinero en efectivo, sobre todo en medio de la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la economía. Según el informe de Mastercard y America Market Intelligence de octubre de 2020, sólo el 45% de los latinoamericanos había realizado una transacción en línea antes de la pandemia, pero esa cifra ha aumentado desde entonces al 83%. Al interior de Bitso también trabajan en la equidad de género, y consideran importante que el equipo de diseño y desarrollo incluya mujeres para que el producto tenga características pensadas en las usuarias. Andrea Gonzalez, Ingeniera del equipo de Bitso, agregó que “Dentro del equipo de React engineering tenemos el compromiso de crear y desarrollar productos que sean realmente útiles para las personas, y también creo que es fundamental que más mujeres, como yo, sean sumadas y colaboren en este proceso, pues sólo así lograremos el desarrollo de productos diversos e inclusivos para todas las personas.”

El uso de efectivo ha disminuido significativamente en los últimos meses debido a las medidas de seguridad sanitaria. El uso de las sucursales y los cajeros automáticos disminuyó entre los consumidores y el 62% declaró utilizar menos dinero en efectivo debido al COVID-19. Nora Palladino, Gerente de Marketing de Producto en Bitso, comentó, “Creo que las finanzas son la puerta para el empoderamiento económico también de las mujeres y aunque sabemos que el primer acercamiento para la mayoría de las personas es la inversión a través de Bitcoin, ahora vemos el crecimiento de más casos de uso; por ejemplo, en Argentina, el ahorro y la reserva de valor son casos de uso muy comunes, así como los pagos que emprendedores están implementando en sus negocios a través de criptomonedas, y también las finanzas descentralizadas que tienen infinitas posibilidades, como lo son las stablecoins, como DAI, que se encuentran ligadas al valor del dólar.”