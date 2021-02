La saga GameStop llega al Congreso de Estados Unidos

Por AFP



El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes organizó una audiencia virtual para arrojar luz sobre la fiebre que afectó la ciudad de Nueva York el mes pasado.



Un ejército de inversores aficionados, organizados en particular por medio de un foro del sitio Reddit, invirtió masivamente en varias empresas con salud financiera tambaleante, en particular GameStop pero también los cines AMC o la cadena de tiendas Bed, Bath & Beyond.



Las acciones de estos grupos aumentaron repentinamente antes de ceder gran parte de sus ganancias en las siguientes semanas.

Al centrarse en estas empresas, los aficionados quisieron demostrar que los grandes fondos de cobertura y los barones de Wall Street, que habían apostado por un colapso de la bolsa de estas empresas, estaban equivocados.



La extrema volatilidad del mercado llevó a los reguladores y a los políticos estadounidenses a pedir una explicación.

Los reguladores quieren determinar si hubo manipulación de precios o tráfico de información privilegiada. Keith Gill, quien saltó a la fama en Reddit y YouTube por su análisis de GameStop, era uno de los oradores.



Conocido en Internet con los seudónimos 'Roaring Kitty' y 'DeepFuckingValue', había anticipado un aumento en GameStop, mucho antes de la subida de enero. El cofundador de Reddit, Steve Huffman, y el jefe de la aplicación de corretaje Robinhood, Vlad Tenev, también serán escuchados.



Muchos clientes de Robinhood se habían quejado de las limitaciones impuestas por esta plataforma en línea de corretaje minorista particularmente usada por milenials.



Tenev niega haber querido proteger a los fondos de inversión al hacerlo y asegura que la misión de su empresa sigue siendo hacer que el mercado sea accesible para los pequeños propietarios.



El único inconveniente: el modelo de negocios de Robinhood implica un contrato con Citadel, un fondo de inversión, propietario de otro fondo de cobertura, Melvin Capital, que perdió la mayor cantidad de dinero con la subida de GameStop.



Citadel tuvo que rescatar a Melvin por una suma de US$2.750 millones según la prensa estadounidense, luego de que el valor de la cartera del fondo de cobertura cayera más del 53% solamente en enero.



A la luz de este importante apoyo financiero brindado a Melvin Capital, los legisladores quieren asegurarse de que Citadel no haya presionado a Robinhood para obligarlo a suspender las órdenes de compra enviadas por los inversores aficionados.



El poderoso financista Ken Griffin, fundador de Citadel, y Gabriel Plotkin, jefe de Melvin Capital, también hablarán en la audiencia.