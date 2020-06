Podcast: Empresa costarricense busca potencial terapia contra el SARS-CoV-2

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

En un nuevo episodio de nuestro podcast, Negocios Inteligentes, conversamos con el CEO de Speratum, el doctor en virología molecular Christian Marín Müller, quien nos comentó sobre qué trata su propuesta, la cual trabaja con un grupo de 13 científicos, basada en terapia molecular para combatir el SARS-CoV-2, virus causante del covid-19, que ataca a todo el mundo y no tiene, por el momento, una cura o antídoto.

La idea es diseñar moléculas que actúen a través del sistema de ARN interferente (ARNi), específicamente contra SARS-CoV-2, y dirigirlas a células que alberguen el virus usando nanopartículas como sistema de entrega.

Basada en propiedad intelectual desarrollada por Baylor College of Medicine, la solución integral de Speratum es una plataforma de ARN terapéutica reprogramable que puede ser modificada para regulación de diversas dianas moleculares. Estas moléculas pueden ser inyectadas al cuerpo y dirigidas a células objetivo con alta efectividad y baja toxicidad.

“La forma en la que uno va por este proceso es que primero hace la prueba de concepto, que la teoría es aplicable, usando virus reporteros que nos dan señal si funcionan y no dan señal si no funcionan (...) Nosotros tenemos una molécula que tiene el potencial de detener el cáncer de páncreas, ésta es como un astronauta entrenado que tiene una misión cuando llegue a la estación espacial, que es el tumor, entonces, si esta molécula llega el tumor va a reducir el tamaño del cáncer, eso mismo pasará si al ‘astronauta’ le decimos que ahora no busque el tumor sino al causante del coronavirus. Es el mismo astronauta, solo que entrenado de manera distinta”, dijo Marín en nuestra entrevista.

La primera etapa es la prueba de concepto, luego, después de varios pasos y aprobaciones internacionales, se puede probar en animales, para luego pasar a humanos. “El proceso puede ser más rápido que una vacuna”, de acuerdo con Marín. El tiempo promedio para obtener resultados de una vacuna puede ser 18 meses.

Al momento, hay más de 100 vacunas que se desarrollan contra el coronavirus, el 10% ya están en etapas clínicas.

En los últimos años, la empresa se ha enfocado en ampliar el alcance de la tecnología, la cual se ha convertido en una plataforma flexible, y adaptable para modular la expresión de diferentes dianas moleculares.

Marín asegura que la mejor manera de prevenir el covid-19 es guardando el distanciamiento social y lavarnos las manos de manera constante y correcta.

Acompañamiento clave

El desarrollo de esta primera fase cuenta con el apoyo de la farmacéutica Roche, en el marco de las iniciativas de Sostenibilidad para afrontar la crisis del COVID-19 a través de la colaboración y la innovación con distintos actores de la sociedad.

“Nos llena de orgullo que en Costa Rica un emprendimiento como Speratum contribuya ante la pandemia buscando innovaciones terapéuticas para los pacientes. Colaborar para que esta investigación avance, está alineado con el propósito de Roche”, aseguró Álvaro Soto, gerente General de Roche Centroamérica y Caribe.

¿Qué es Spratum?

Speratum, una empresa en etapa pre-clínica que desarrolla terapias moleculares para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades, fue fundada en el año 2014 en San José, Costa Rica, por Marín Müller.

“Speratum, que significa esperanza en latín, es el nombre de mi proyecto de vida y nuestro objetivo es diseñar una novedosa terapia contra el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos que se conocen y con mayor incidencia de muertes”, indica Marín.