Airbnb ofrece Experiencias online para generar ingresos en tiempos del COVID-19

Por estrategiaynegocios.net



Los anfitriones de Experiencias ofrecen a los viajeros la oportunidad de explorar de forma segura lugares y culturas lejanas de forma virtual.



Airbnb lanzó las Experiencias en línea en abril de 2020 como una forma para que los anfitriones se conecten virtualmente con los huéspedes y ganen dinero durante las interrupciones por COVID-19. A medida que los anfitriones de Airbnb adaptaron sus Experiencias en persona a una versión virtual, encontraron nuevas formas de compartir sus pasiones con los huéspedes y ofrecer a los viajeros la oportunidad de explorar de forma segura lugares y culturas lejanas desde su hogar.



Con casi la mitad de los anfitriones de Experiencias informando que ellos o un miembro de su hogar es propietario de un negocio pequeño o independiente*, el eje para hospedar virtualmente brinda la oportunidad de mantener sus ambiciones empresariales mientras obtienen ingresos suplementarios. Pedro en Portugal, por ejemplo. Incapaz de compartir su auténtica receta de sangría en persona, Pedro y sus seis roomies han utilizado las Experiencias en línea para transformar las pantallas de los invitados en su propio cabaret digital. En un mes, la popular Experiencia Sangría y secretos con Drag Queens recaudó más de US$100.000. La creatividad y las risas fluyen mientras Pedro y sus compañeras reinas entretienen a los invitados y les enseñan cómo hacer sangría desde la comodidad de sus propios hogares.



Pedro no es el único anfitrión que genera ingresos considerables después de la transición de sus experiencias en persona a en línea. La resistencia y la inteligencia han ayudado a otros anfitriones a ganar hasta US$20.000 en solo 30 días:



§ Luca y Lorenzo, co anfitriones de Nuestra Receta de Pasta Familiar, honran con amor las recetas italianas de sus abuelas y las comparten desde su casa seis días a la semana. Hasta la fecha, han ganado más de US$20.000.



§ Meagan, de Rescata Cabras Remotamente, ha ganado más de US$10.000 al dar la Experiencia desde su santuario de animales en las montañas Catskill de Nueva York. Desde principios de abril, ella y sus cabras han deleitado a las familias, enseñándoles a los niños y a los niños de corazón hechos divertidos sobre estos extraños animales de granja.



§ Mak, anfitrión de lectura de tarot con Mak Jagger, brinda a los huéspedes una claridad muy necesaria durante este período desafiante. Su Experiencia en línea, que incluye lecturas interactivas de tarot y asesoramiento espiritual terapéutico grupal, ha recaudado más de US$14.000 desde la transición a en línea.



§ Graciela enseña a los huéspedes sobre la extraordinaria cultura culinaria de México en una clase de cocina guiada en línea. Ha recaudado más de US$12,000 con sus prácticas recetas de auténticos tacos mexicanos callejeros que cualquiera puede seguir en casa.



El intercambio de historias, recetas y técnicas ha inspirado a muchos anfitriones y huéspedes. Los anfitriones de Experiencias que cambiaron a en línea, han visto un impacto inmediato y positivo que probablemente continuará hasta después de que se levanten los confinamientos en casa.





*Basado en más de 5,000 respuestas a una encuesta voluntaria de 2019 enviada a una muestra representativa de cuentas de anfitriones de Experiencias Airbnb en todo el mundo. No se proporcionó ningún pago u otro incentivo a cambio de completar la encuesta.