Sobreventa, falta de seguridad y frustración de aficionados, entre posibles causas de la tragedia en estadio en El Salvador

Conmoción

La noche del domingo medio centenar de aficionados aglutinados en la Barra Brava del Alianza junto a una banda de música instalaron un altar a un costado del estadio Cuscatlán para rendir homenaje a las víctimas.

“Descansen en paz” consignaba una pancarta pegada en la pared del estadio donde además depositaron flores y encendieron doce velas en representación de los doce fallecidos.

Tras rezar una oración los aliancistas se retiraron, algunos lloraban.

- No volverán al estadio -

”Me cayeron un gran montón de gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando”, contó Sandra Guzmán, de 40 años, a la AFP la madrugada de este domingo cuando salía del hospital Rosales.

Cuando estaba frente al portón narró que “la gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital”.

Con un vendaje en la rodilla izquierda Sandra salió caminando con dificultad del hospital acompañada de su amigo Javier Ramírez, de 31 años.

Ambos confiesan que “primera y última vez” que les pasa un percance porque no volverán al estadio.

- Pésame de la FIFA -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tardó en manifestar su pésame “a los familiares y amigos” de los fallecidos.

“Nosotros, junto con la FIFA y la comunidad mundial del fútbol, acompañamos en el sentimiento a todas las personas afectadas, así como a la gente de la República de El Salvador, la Concacaf, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División de Fútbol de El Salvador en estos difíciles momentos”, añadió Infantino en su comunicado.

El presidente del comité de Regularización de la Federación Salvadoreña (Fesfut), Humberto Sáenz, anunció que el lunes tendrán una reunión virtual con delegados de la FIFA.

La Fesfut, según Sáenz, busca “entender que fue lo que de verdad sucedió” para que la tragedia del sábado “nunca más vuelva a suceder”.