Remesas familiares igualan a las exportaciones de Nicaragua en el primer semestre

En los últimos meses, las exportaciones totales de Nicaragua han disminuido de forma constante, al marcar -0.4% en abril, -0.9 % en mayo, y -2 % al cierre de junio. Estas exportaciones totales incluyen las de Zona Franca, sumadas con las del régimen general. En contraste, las remesas no hacen más que crecer mes a mes. Al cierre de junio de 2023 se habían sumado US$818.8 millones a los US$1.396.2 millones registrados en el primer semestre de 2022.

“Esto demuestra que la política de expulsar ciudadanos es todo un éxito para el régimen, pero ¿qué futuro tiene una economía que fundamenta su crecimiento en la recepción de remesas?”, cuestionó un economista que accedió a hablar con CONFIDENCIAL a condición de mantener su nombre en reserva.

“Esto nunca se había visto en nuestra historia”, añadió. Reafirma que “el principal producto de exportación de Nicaragua es la gente”. Además, alerta que, detrás de esas gráficas, “hay desintegración de familias, de comunidades enteras, de barrios en donde uno llega y te dicen ‘esta semana se fueron los de allá y los de la otra cuadra’, igual que en las comarcas”.

Orozco aseveró que sin migración y remesas familiares, el resto de indicadores de nuestra economía son recesivos. Enumera que no hay inversión privada, hay poco acceso al crédito y no hay aumento en el consumo. Además, el trabajo informal, el endeudamiento y pagos de deuda aumentan, y los impuestos crecen, pero el gasto no.

Al referirse a las causas de la migración, explica que en Nicaragua, “la principal determinante que expulsa a la gente, es política. Nosotros hemos visto una correlación estadística entre la intención de emigrar y las situaciones políticas. Por ejemplo, entre mayor desagrado hay sobre Daniel Ortega mayor la intención a migrar, entre mayor desagrado hay sobre el fraude electoral de 2021 hay [más] migración”.

En el otro renglón, las exportaciones totales decrecieron 2 % en el acumulado del primer semestre. Esto después que no crecieran lo suficiente en el mes de junio, ni en el acumulado del segundo trimestre. Entre abril y junio, Nicaragua recibió ingresos externos por US$1.968.3 millones, lo que fue 5.1 % menor que en el mismo período del año anterior.

El resultado de la suma de ambos trimestres es que las exportaciones totales fueron de US$3.982.9 millones, en el acumulado enero - junio. Y eso resulta en la mencionada disminución interanual de 2 %.

Al entrar en detalles, el informe del Banco Central justifica la reducción en el valor exportado en el primer semestre del año. Dice que se debió a que los US$1.766.7 millones ingresados en concepto de las exportaciones de zona franca, disminuyeron en 7.3 %. En contraste, esa caída superó el crecimiento de 2.7 % en las exportaciones de mercancías (US$2.216.2 millones), para llegar a ese balance de -2 %.