Reitera la SIP crítica contra la falta de independencia judicial en Guatemala

Por estrategiaynegocios.net

Ante la sentencia a seis años de prisión contra el periodista José Rubén Zamora, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró sus fuertes críticas contra el sistema judicial de Guatemala y la fragilidad institucional en ese país.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó que “si bien la SIP es respetuosa de los fallos judiciales, no podemos dejar de reiterar nuestras críticas al sistema de Justicia de Guatemala por su falta de independencia”. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: “Reiteramos nuestra condena a las faltas de garantía de debido proceso y al derecho a la defensa”, aspectos que también denunció Zamora ante el tribunal.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, sostuvo: “Se trata de un golpe bajo para la libertad de prensa en Guatemala”. Jornet, director periodístico del periódico La Voz del Interior, de Argentina, consideró “contradictorio o, al menos sospechoso, que un periodista, cuyas denuncias sobre corrupción pública llevaron a presidentes y a altos funcionarios a la cárcel, termine en la cárcel”.

Greenspon y Jornet dijeron que esperan que el proceso de apelación sea atendido por un tribunal imparcial e independiente. Añadieron que la SIP seguiría de cerca el caso para seguir buscando irregularidades en el proceso judicial.