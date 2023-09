¿Qué dijeron los presidentes de Centroamérica en sus discursos ante la ONU?

Sin embargo, criticó la "injerencia internacional innecesaria" durante el proceso, agregando que es la misma comunidad internacional que no se pronuncia cuando algunos "presidentes buscan aferrarse al poder, permitiendo reelecciones".

En parte de su discurso, el presidente guatemalteco se comprometió a entregar la banda presidencial el próximo 14 de enero a Bernardo Arévalo. "Nuestra democracia no será perfecta pero nos da la posibilidad de alterarse en el poder", dijo.

"Tengo cuatro años de escuchar discursos y el mundo está peor... El mundo no necesita tratados, necesita acciones", apuntó, indicando que países como el suyo deben endeudarse para buscar el desarrollo de sus pueblos, en parte, por los efectos del Cambio Climático sobre sus territorios.

Señaló además que la ONU no es, hoy por hoy, la organización más activa en torno a la protección de los derechos, pues el mundo atraviesa inseguridad alimentaria, muertes por guerras, grandes migraciones, entre otros problemas.

-Bukele y su defensa por el combate a las pandillas-

El mandatario Nayib Bukele indicó que su país ha pasado de ser la "capital mundial del crimen" a ser "referente de algo positivo" con su guerra contra las pandillas criminales.

"Hoy, a cuatro años del inicio de nuestro gobierno, nadie puede, ni se atreve a negar que, por primera vez, en sus 202 años de historia, el país más pequeño del continente americano ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza", acotó.

"No podíamos dedicarnos solo a invertir millones de dólares en construir y mejorar la infraestructura vial, si los salvadoreños no podían caminar libres por las calles. Así que tomamos la decisión de depurar el ministerio público, el órgano judicial y el sistema carcelario. Además, cambiamos leyes para asegurarnos que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel", enumeró.

El Plan Control Territorial implementado por Bukele - y del que habló- es señalado como un proceso de violación de Derechos Humanos y han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros.

La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1.600 menores.