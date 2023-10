Guatemala: constitucionalistas resuelven que jueces y MP sí pueden suspender partidos políticos bajo ciertos criterios

El abogado Édgar Ortiz, experto en derecho constitucional, aseguró que fallo no es contundente, ya que solo pide a las partes involucradas fundamentar todas sus decisiones judiciales.

-No es contudente-

La CC ha recibido otras acciones referentes a la actual coyuntura que no ha entrado a conocer de fondo y las ha remitido al OJ, ahora emite una resolución, a consideración de Ortiz que no es fuerte ni clara, “creo que la Corte todavía no ha asumido la responsabilidad histórica que le corresponde”, agregó Ortiz.

Igualmente, en redes sociales, las críticas a la resolución no se han hecho esperar y llaman 'vendidos' a los constitucionalistas, otros afirman que se acabó la poca esperanza que había de respeto a las leyes y a la Constitución misma.

"En dónde queda el principio de supremacía constitucional y de especialidad de la norma...la Ley Electoral y de Partidos Políticos es clara...", indica un usuario de la red X, bajo la publicación de la CC.

El pasado 30 de septiembre, la Fiscalía, bajo el mando de Porras, decomisó las actas de votaciones de los comicios, una acción ampliamente criticada a nivel local e internacional por las supuestas ilegalidades de dicha diligencia.