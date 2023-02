Elecciones Guatemala: pago de publicidad en Facebook e Instagram debe hacerse desde el país

No es un secreto que la pauta publicitaria de las mismas es usada en campañas políticas, pero, cada país tiene sus reglas y esta es la impuesta a Guatemala: La pauta debe hacerse desde el país y no desde el extranjero.

“Meta es bien especifico por ser un tema político, las publicaciones del tema político la persona que haga el pago debe estar dentro del territorio de Guatemala, no se puede hacer desde el exterior. Hemos localizado que muchos administradores de las páginas no están en Guatemala, e incluso, algunos pagos de pauta no los hacen con personas dentro del territorio guatemaltecos y esta vez Meta cerrará este espacio”, expuso Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un encuentro con representantes de los partidos políticos y de Meta.