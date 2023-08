Deniegan amparo a fiscal de Guatemala por manifestaciones y ataques en redes sociales

Por estrategiaynegocios.net

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala denegó el amparo provisional a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, que había presentado ante la entidad y en el que pedía uso de la fuerza pública ante las manifestaciones en su contra y en el que señalaba a personas y periodista que según ella la atacaban en redes sociales.

En el escrito, Porras planteó que podría existir una "posible encerrona", derivado de una convocatoria hecha por medio de las redes sociales para manifestar este viernes 25 de agosto en las afueras de ese edificio público.

En el documento se señala que usuarios de la red social X, antes Twitter, difundieron mensajes en contra de Porras, así como del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la agente de esa unidad, Cinthia Monterroso, a quienes, según el memorial, se quiere «obligar a renunciar o presentar la renuncia«.

Igualmente, se mencionan algunos periodistas que habrían difundido este mensaje. Un grupo señalado en el documento manifestó este domingo que solamente estaban cumpliendo con el deber de informar.

En el documento presentado ante la CC por la Fiscal General se hizo en función de “garantizar las funciones constitucionales que le competen al MP y los derechos de todas las personas en el territorio nacional”.

Sin embargo, la resolución se dio este 28 de agosto y está incluido en el expediente 4986-2022. El documento menciona que la CC, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, denegó el amparo provisional solicitado por la fiscal Consuelo Porras.

Además, se señala que se tienen como terceros interesados y, por lo tanto, como parte en el ese amparo a Fernando José Barillas Santa Cruz, Raúl Arturo Figueroa Sarti, Bernardo Silva Barrera, Saúl Isaí́ Interiano Ramírez, Pedro Rafael Maldonado Flores y al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova.

La CC advirtió que: “el derecho de manifestación fue ejercicio por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público, por lo que, conforme el estado actual de la situación imperante, esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional; además, no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por lo que no procede otorgar amparo provisional”.

Al respecto, Francisco Chávez, abogado y notario colegiado, señaló que una autoridad no puede puede pedir amparo frente a los ciudadanos.

”Es un abuso de derecho que atenta contra la garantía constitucional de la libre expresión del pensamiento establecida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, señaló Chávez.