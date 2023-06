¿Cuál es el panorama para las elecciones en Guatemala?

Gana la presidencia quién obtenga mayoría absoluta (50% más un voto) en primera vuelta; de no haber un ganador con suficiente respaldo, los dos candidatos más votados se medirán en una segunda vuelta el 20 de agosto.

En Guatemala no hay reelección, por lo que el presidente Alejandro Giammattei no corre en la contienda.

Unos 9,2 millones de guatemaltecos están empadronados y listos para votar. Más del 50% de los sufragantes son mujeres.

¿CÓMO ES LA OFERTA ELECTORAL EN GUATEMALA? La población guatemalteca podrá elegir entre una variedad de partidos políticos que caminan mayoritariamente bajo una tendencia de derecha: son 19 binomios políticos frente a tres considerados de izquierda o progresista.

Los tres candidatos con más respaldo, según las últimas encuestas, son precisamente del lado más conservador del espectro: la ex primera dama Sandra Torres, el ex diplomático Edmond Mulet y Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador fallecido Efraín Ríos Montt. Centraron sus propuestas de campaña en ofrecer una política de mano dura, como la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Por el lado de izquierda o de liderazgos progresistas hay tres opciones: el movimiento Semilla, la coalición del URNG-Maíz con el Movimiento Político Winaq y el partido VOS. Estas propuestas abogan por luchas frontales anticorrupción, por la defensa de los derechos de grupos vulnerables y poblaciones indígenas, el fortalecimiento de la democracia y el reconocimiento de un país plural.

¿QUIÉNES SON LOS TRES BINOMIOS FAVORITOS? Sandra Torres, ex esposa del expresidente social demócrata Álvaro Colom (2008-2012), corre acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico, pese a que la constitución prohíbe que haya candidatos miembros de alguna religión. El aspirante a vicepresidente renunció a su credo antes de inscribirse y fue refrendado tanto por la autoridad electoral como por la Corte de Constitucionalidad. El binomio ofrece bolsas solidarias de víveres para grupos vulnerables.

Zury Ríos Sosa propone muerte civil a condenados por corrupción, aplicar la pena de muerte y protección a la propiedad privada, así como mejorar la infraestructura hospitalaria. Su candidatura fue cuestionada porque la constitución prohíbe optar al cargo a jefes de estado de facto, (como lo fue su padre entre 1982 y 1983) y a sus familiares, hasta cuarto grado de consanguinidad.

Mulet ofrece medicinas gratuitas y apoyo a ancianos o madres solteras. Fue uno de los pocos políticos que se pronunció contra la criminalización de periodistas, lo que le valió una denuncia de la Fiscalía, acusándolo de obstrucción a la justicia, que no avanzó en tribunales.

Mulet planteó que, de llegar a la presidencia, terminaría con la administración de la fiscal general Consuelo Porras, a quién se señala como impulsora de la persecución a operadores de justicia. En 2021, el gobierno estadounidense sancionó a Porras retirándole la visa de entrada por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.