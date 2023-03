Costa Rica sigue como líder para Latinoamérica del ranking Los Países más Felices del Mundo

Filandia, el líder por 6 años

Por sexto año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo, según las clasificaciones del Informe Mundial de la Felicidad basadas en gran medida en las evaluaciones de vida de Gallup World Encuesta.

El país nórdico y sus vecinos Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega obtienen muy buenos puntajes en las medidas que usa el informe para explicar sus hallazgos: esperanza de vida saludable, PIB per cápita, apoyo social, baja corrupción, generosidad en una comunidad donde la gente cuidarse unos a otros y libertad para tomar decisiones clave en la vida.

En el ranking de 2023, Israel subió al lugar No. 4 este año desde el No. 9 del ranking el año pasado. Países Bajos (No. 5), Suiza (No. 8), Luxemburgo (No. 9) y Nueva Zelandia (No. 10) completan el top 10.

Australia (No. 12), Canadá (No. 13) , Irlanda (No. 14), Estados Unidos (No. 15) y Reino Unido (No.19) se sitúan entre los 20 primeros.

Los “menos felices”

Al final de la lista está Afganistán en No. 137. El Líbano está un rango por encima en el No. 136.

Las evaluaciones de vida promedio en estos países están más de cinco puntos por debajo (en una escala de 0 a 10) que en los 10 países más felices.

Por el conflicto de Ucrania y Rusia. En la clasificación de este año, Rusia ocupa el puesto 70 y Ucrania el 92.

En corto

Destacan que “La gente se está replanteando los objetivos de su vida”, dijo Helliwell. “Están diciendo: ‘Voy a volver, pero ¿a qué voy a volver? ¿A qué quiero volver? ¿Cómo quiero pasar el resto de mi vida?’”.

Él espera que este “movimiento hacia pensar en valores y otras personas más explícitamente” afectará no solo factores como qué trabajos o escuelas eligen las personas, sino también cómo operan dentro de esos ambientes.