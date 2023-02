E&N Pronósticos 2023: Centroamérica ante las presiones globales

“La economía mundial no corre el riesgo inminente de entrar en recesión, ya que el fuerte descenso de la inflación ayuda a promover el crecimiento, pero la opinión de referencia de JP Morgan Research supone que es probable una recesión en Estados Unidos antes de finales de 2023”, plantea el documento. Dependiendo de la materialización o no de la retracción en Estados Unidos, Centroamérica puede terminar teniendo un año o mucho peor o mucho mejor del esperado.

Una contracción en la economía de Estados Unidos no está fuera de los escenarios. Diferentes mediciones de confianza en los inversores la ven como una alta probabilidad, por ejemplo, la encuesta mensual de Bloomberg de diciembre reflejó que el 70% de los economistas pensaba que Estados Unidos entraría en re cesión en 2023. En su informe Perspectivas del Mercado 2023, JP Morgan Asset Management proyecta que Estados Unidos crezca 1 % este año, pero tampoco descarta un declive de su economía.

Al menos en la línea de partida, Guatemala y El Salvador no tienen prospectos para superar su crecimiento de 2019. Y más preocupante aún: tampoco lo harían en 2024.

¿Qué tan sensible será la diferencia en el crecimiento 2022 y 2023? Al menos en el Triángulo Norte la sensación debería ser más estable, ya que la pérdida de dinamismo en 2023 oscila entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales del PIB. Panamá perderá 2,7 puntos porcentuales, pues en 2022 viene de crecer 7,2%.

“Es probable que en 2023 el crecimiento de los principales bienes de exportación de Centroamérica se desacelere, teniendo en cuenta las expectativas de un más débil crecimiento del consumo en los Estados Unidos”, prevé entre sus escenarios Philip George Kenworthy, economista del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial.

El ingreso de remesas familiares se posiciona como la mayor preocupación en términos de divisas en el Triángulo Norte de la región. En combinado, El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron US$34.468,5 millones de estos flujos en 2022, 183,8% más que hace una década y 14% más que en 2021, en cifras estimadas por E&N a partir de los informes de bancos centrales.

Esta entrada de dinero alcanzó un auge en todo el Triángulo Norte en 2021, con crecimientos de hasta un tercio. El ejercicio anterior se moderó, aunque Guatemala y Honduras crecieron sobre el 17%, mientras El Salvador lo hizo a un discreto 3,16%.

“Es difícil pensar que los ingresos de la diáspora aumentarán, bajo un contexto de recesión en los Estados Unidos”, sostiene el economista salvadoreño Otto Boris Rodríguez.

Así, momentáneamente los negocios detienen el endeudamiento, pausan proyectos o suspenden contrataciones de nuevo personal, describe. Se trata de acciones comprensibles por el contexto, pero que conllevan un sacrificio para los trabajadores, que vieron mermado su poder adquisitivo en 2022, por la escalada de los precios.

“Desde la pandemia ha habido más de 20% de incremento en la canasta alimentaria, solo el año pasado fue de casi 15%. Ahí hay una especie de deuda de las empresas con sus trabajadores, que en la gran mayoría de casos no se les ha compensado. Lo lógico sería hacerlo ahora en el 2023, pero tienen expectativas de recesión. Entonces va a ser bien difícil”, dice Rodríguez.

LAS OPORTUNIDADES

Que se avecine un año de oportunidades limitadas no quiere decir que no existan. Centroamérica no puede detenerse en la tarea de alcanzar mayores niveles de inversión privada con el fin de mejorar las perspectivas de crecimiento de largo plazo.

Sergey Ishkov, Managing Director & Partner de BCG Centroamérica y El Caribe, identifica que la región está bien posicionada para aprovechar el turismo y los viajes como una oportunidad de inversión.

“Otra opción podría ser la reubicación de varias fábricas de Estados Unidos, fuera de China, que permitiría un crecimiento en la región. Asimismo, incrementando el número de talentos digitales que trabajan de forma remota para recuperar el comercio internacional”, plantea.