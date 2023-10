Alejandro Giammattei: el presidente de la República no puede remover a la fiscal general

"En algo soy claro. El presidente de la República no puede remover de forma directa a la fiscal general y jefa del Ministerio Público tal y como quedó demostrado en la reunión (con comunidades indígenas) el día de ayer ", indicó el mandatario en el medio de su mensaje a la nación, este 13 de octubre.

Fue enfático en que, por mandato constitucional, no puede ejecutar tal petición.

En una breve cadena nacional, donde pidió a los manifestantes liberar las calles y no afectar el suministro del agua potable en la Ciudad de Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei se ha dirigido sobre el tema que ha provocado la crisis en el país: la destitución de la fiscal general Consuelo Porras.

"Esto significa que el marco regulatorio actual hace inviable al presidente de la República el cumplimiento en ese sentido, que se ha mencionado... Que éste (el presidente) no cuenta con las facultades directas para proceder con la remoción", prosiguió.

"Las funciones constitucionales asignadas al presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y autoridad superior del Organismo Ejecutivo deben desarrollarse en estricto apego del principio de legalidad", detalló luego de casi dos minutos al abordar el tema, evocando el artículo 182 de la Constitución de la República.

Recordó que el artículo 152 de la Constitución sobre las limitaciones que le da ley al presidente y comentó sobre el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 4094, "el cual fue reformado a través del artículo 6 del decreto #18-2016 que establece: Remoción: el presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada, debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso en el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada", citó.

"Esa ley no la pusimos nosotros, esa ley se puso en tiempo de la CICIG para proteger a la señora Thelma Aldana (fiscal general de ese periodo). Hoy quieren que yo ejecute como era antes y no se puede, simple y sencillamente no lo puedo hacer y al pedirlo o tratarlo de hacer estaría abusando de mi poder", agregó.

Sobre este tema, previo a su discurso, las Autoridades indígenas aseguran que no depondrán las medidas de presión hasta que las autoridades que señalan de corruptas renuncien al cargo. Estas son Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, además del Juez Fredy Orellana.