Guatemala: Giammattei asegura que fortaleció relación con EEUU en segundo informe de Gobierno

Por Prensa Libre



Este jueves 14 de enero de 2022 se llevó a cabo en el Congreso de la República la sesión solemne en la que se dio posesión a la directiva del Legislativo para el periodo 2022-2023, cuya presidenta será Shirley Rivera, pero también el presidente Alejandro Giammattei acudió a ese recinto a entregar su segundo informe de gobierno.



A la sesión solemne acudieron la mayoría de los diputados, integrantes del cuerpo diplomático, ministros de Estado y jefes de otras dependencias estatales



La diputada Shirley Rivera asumió la presidenta de la Juta Directiva del Congreso para el periodo 2022 – 2023, en sustitución de Allan Rodríguez, y se convirtió en la tercera mujer en ocupar el puesto más alto del Organismo Legislativo de Guatemala, luego de Catalina Soberanis en 1991 y de Arabella Castro en 1994 y 1997.

Giammattei entregó a la nueva presidenta del Congreso el informe impreso de su segundo año de gobierno.

Discurso del presidente

El discurso del presidente Giammattei duró 30 minutos con 50 segundos y en él presentó los logros más importantes del 2021 de su gobierno, cumpliendo con los principios de rendición de cuentas y transparencia.



Expresó que en este segundo informe están los principales logros de su gestión en este año, pero también los desafíos de la política General de Gobierno 2020 2024. Señaló que este informe no sólo muestra los avances del segundo año de Gobierno si no hace una evaluación de la mitad de su gestión la cual permite medir los aciertos y desafíos del Gobierno desde una perspectiva estratégica para reorientar la planificación y la inversión pública.

Relaciones con Estados Unidos y narcotráfico

En parte del discurso, Giammattei señaló que en el ámbito de las relaciones de Guatemala con el mundo, el Gobierno ha trabajado para mejorar nuestra posición internacional mediante la reconfiguración de su política exterior.



Puso como ejemplo la relación con Estados Unidos, con quien afirmó han fortalecido la alianza el tema de seguridad y el combate al crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la atención integral de la migración irregular, las oportunidades comerciales y económicas, el empleo temporal, la institucionalidad y el estado de Derecho.





“Continuaremos trabajando como aliado estratégico. Este año hemos colaborado con los Estados Unidos en materia de justicia, alcanzamos la cifra histórica de captura, judicialización y extradición de 57 personas vinculadas al narcotráfico sólo durante el año 2021. Este es un logro sin precedentes”, señaló Giammattei.



Agregó que recién le acaban de entregar una nueva lista de personas extraditables, porque el país se había quedado sin una y que ahora están buscando a 10 objetivos que van a localizar y a extraditar.

“Guatemala tiene que ser un país libre de las drogas, del tránsito de drogas y el consumo de drogas”, dijo el mandatario en tono enérgico.



En ese tema señaló que la gobernabilidad y la seguridad van de la mano y que las acciones que han implementado desde la institucionalidad pública contribuyeron a la reducción de la incidencia criminal.



“Gracias a la coordinación interinstitucional, la producción de inteligencia y fortalecimiento del sistema, la tasa de homicidios bajó un 4.4%, hasta 16 por cada 100 mil habitantes, en relación al año previo a la pandemia”, aclaró el presidente.



Afirmó que continuarán combatiendo el narcotráfico y que prueba d ello es que en 2021 se incautaron Q12.8 millones en efectivo provenientes de actividades vinculadas a ese ilícito; se incautó droga valorada en más de Q2 mil millones y se confiscaron bienes por Q628 millones.



Volvió a insistir en que Guatemala ha alcanzado la cifra récord de 118 días consecutivos sin que un avión con estupefacientes aterrizara en el país.



Enfatizó que han reforzado al Cuerpo de Ingenieros con maquinaria y equipo para perforación de pozos, construcción de carreteras y que gracias a eso se lograron mejorar 1 mil 152 km de carreteras.



“Fortalecemos y seguiremos fortaleciendo a la Fuerza Aérea Guatemalteca y al Ejército para sofocar los incendios forestales, les entregamos equipo para mejorar la movilidad terrestre, el cumplimiento de las operaciones de defensa, pero sobre todo de ayuda humanitaria”, señaló el mandatario, quien también hizo mención al incrementando de la capacidad de vigilancia aérea a través de la compra de un avión no tripulado y la adquisición de equipo marítimo para la detección de embarcaciones ilegales.

Crecimiento económico

“Tomamos decisiones difíciles y gracias a eso hoy tenemos un balance entre la atención de la emergencia y el impulso a una economía que ya da muestras de dinamismo y expansión y crecimiento”, afirmó Giammattei.



Aseguró que “mientras el mundo se caía a pedazos, Guatemala no solo resistía, sino que crecía” y señaló que este no es un logro del Gobierno, sino de todos los guatemaltecos.



En el tema económico, el presidente dijo que el crecimiento alcanzó el 7.5% del Producto Interno Bruto en medio de la pandemia y que para ello se tomaron medidas por las autoridades monetarias y fiscales que permite que Guatemala siga siendo un país estable macroeconómicamente, lo cual ha sido ratificado por las agencias calificadoras de riesgo de que ven al territorio de manera positiva como un sistema financiero solvente y sólido lo que garantiza y genera confianza a los inversores.



En cuanto a exportaciones dijo que se mejoraron y se han incrementado en un 22% influido de manera positiva por la recuperación económica mundial.



“Quiero resaltar la estrategia Guatemala no se detiene. Hemos demostrado, y espero que no lo olvidemos, que con el esfuerzo conjunto entre Gobierno y sector privado, impulsando la reactivación económica y social, hoy estamos mucho mejor de lo que podríamos haber llegado a pensar para los próximos años”, dijo el mandatario.



Agregó que siendo esto una ruta establecida, se logrará la transformación económica del país. Puntualizó que gracias a la estabilidad y a las labores de apertura, el país recibió más inversión extranjera directa, triplicando la meta de US$1 mil 200 millones proyectada de inversión extranjera para el 2021, a superar los US$3 mil millones.



En cuanto al empleo, informó que el año pasado registraron más de 100 mil nuevos empleos formales con relación al año 2020 y que esto significa un crecimiento del 7.8% más de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que antes de la pandemia. “Es decir hoy hay más empleo formal en el año 2019 y eso es un logro de todos los guatemaltecos”, enfatizó.



Respecto de la recaudación tributaria, Giammattei mencionó que se logró el aumento en un 21.3%, cifra récord que alcanzó los Q77,625.80 millones y que gracias a esa recaudación histórica el presupuesto de este año no tiene nuevos préstamos.



“Esta recaudación permitirá que en el año 2022 llevemos a cabo proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo del país y la generación de mejores condiciones de vida; habrá un retorno a la sociedad en la mejora de los servicios públicos y obras que se financiarán con el aporte de los contribuyentes. No contrataremos más deuda ni hoy para no seguir generando compromisos a las generaciones futuras”, expresó Giammattei.

También aprovechó para reconocer al Congreso de la República, pues según él, acorde con los intereses de la nación, aprobó el presupuesto 2022 por un monto de Q106 mil millones, lo que calificó como un hecho inédito desde el año 2018.



El mandatario explicó que con el nuevo proyecto de gastos se reforzarán las inversiones en infraestructura servicios y programas sociales.



Dijo que haber aprobado una serie de leyes y al fortalecimiento institucional serán parte medular del crecimiento económico sostenido el cual es tan anhelado.



Afirmó que la única forma erradicar la pobreza en el país es generando trabajo, pero sobre todo logrando mantener sostenidamente el crecimiento estable arriba del 6% durante los próximos 12 años.



“Lograríamos una reducción de la extrema pobreza en un 80% y en la pobreza en un 60%. La meta no es un año la meta son 12 años en los que tenemos que crecer para poder erradicar la pobreza en Guatemala”, según Giammattei.También habló de apoyo al emprendimiento para los cuales destinaron 2 mil 909 préstamos a propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas por un monto de Q197 millones. De estos créditos el 42% se le otorgó a mujeres empresarias en áreas rurales y urbanas y considera que hoy es más fácil emprender en este país especialmente las mujeres.



Giammattei también aseveró que pusieron en marcha el sello blanco el combate a la pobreza para promocionar productos provenientes de pequeños productores locales a mercados tanto nacionales como internacionales.



Reconoció que en 2021 iniciaron con 5 empresas certificadas y para el 2022 esperan contar con 100 Mypimes certificadas con el sello blanco combate a la pobreza.

Coronavirus

Reconoció que el 2021 ha sido otro año difícil para el país por los efectos acumulativos de la pandemia del covid-19 que ha afectado no sólo la salud y la economía de los ciudadanos, sino que también ha cobrado vidas.



Giammattei mencionó que el 2021 fue un año complicado a nivel mundial y Guatemala no fue la excepción, pero que gracias a esa gran mayoría de guatemaltecos que han atendido las medidas de bioseguridad, de prevención que han sido recomendadas y sobre todo han atendido el llamado a vacunarse contra el covid-19 se ha logrado mitigar la expansión de la pandemia.



En cuanto a la vacunación, el presidente afirmó que se han administrado una cantidad superior a 12 millones de vacunas para la población, que abarca desde los 12 años en adelante, que incluye primeras y segundas dosis y la dosis de refuerzo, que según va avanzando rápidamente.



Expresó que como presidente de la República presentaba sus muestras de solidaridad para todas las personas que han perdido un ser querido y también honra la memoria de quienes han perdido su vida salvando la de otros.



Aprovechó para agradecer a médicos, enfermeros, personal de salud en general, bomberos, policías y soldados por su vocación humanitaria de servicio, pues están al frente de la batalla contra el coronavirus y todavía así siguen arriesgando sus vidas para salvar a miles de personas, con lo que demuestran un alto grado de responsabilidad, de amor a la vida, a sí mismos a sus familias y a la patria.



El presidente refirió que el abastecimiento de vacunas fue una situación compleja que se tuvo que asumir como país buscando la forma para garantizar el derecho de acceso a la salud de todos los guatemaltecos.



Señaló que la colaboración entre el Sistema Nacional de Salud y el sector privado resultó en la habilitación de 2 mil 279 camas dedicadas al covid-19, una mayor capacidad de respuesta con equipo hospitalario para la atención de los pacientes.



Para los enfermos de covid-19 leves, el Gobierno distribuyó gratuitamente más de 250 mil kits de tratamiento ambulatorio, repartieron 625 mil raciones de alimentos entregadas a familias a nivel nacional.

Reducción de casos y muertes por covid-19

Según el mandatario, las acciones del Gobierno y otros sectores y principalmente con los ciudadanos responsables que se han vacunado, se logró la reducción de los contagios, pero especialmente las muertes.



En el discurso, Giammattei resaltó que, en los últimos cuatro meses del 2021, la baja de casos llegó hasta un 95%, pues se redujeron de 87 mil 709 casos positivos en septiembre a 4 mil 430 en diciembre.



También habló de que fortalecieron el sistema de salud pública con la construcción y remozamiento de unidades de la red hospitalaria nacional y para una mejor respuesta a la emergencia se realizó una ampliación del hospital temporal del Parque de la Industria para estar preparados en caso fuera necesario.



Giammattei concluyó hablando de que hemos pasado un año en el que se esperaba lo peor, pero se demostró que Guatemala es más fuerte y que todos somos resilientes y que todo lo que se logró en materia de recuperación económica y social no es un logro de él o su gobierno, sino de todos los guatemaltecos.