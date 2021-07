Costa Rica: Nueve empresas de cruceros reactivarán la industria

Por La República

Para septiembre se tiene programado el regreso de cruceros a Costa Rica, en una industria que no ha tenidos ingresos durante más de un año y que fue la primera en explosionar por casos de Covid-19.

Su regreso significa al país divisas por un aproximado de US$33 millones anuales, considerando que el gasto promedio diario de cada turista es de US$137 y que en 2019 ingresaron más de 239 mil viajeros por esta vía.



Es también un alivio para muchos encadenamientos que dependen de la llegada de estos grandes buques a las costas, como vendedores de souvenirs, busetas de turismo, agencias, guías y operadores turísticos.

Son además ingresos frescos para municipalidades y operadores portuarios en lugares como Limón, Puntarenas, Caldera, Quepos y Golfito.

Costa Rica autoriza el regreso de cruceros con turistas vacunados

Para septiembre, está la reanudación de operaciones de nueve navíos de gran tamaño: Windstar, Lindblad, Sea Cloud, Seabourn Quest, Celebrity Millenium, Carnival Pride, Crown Princess, Diamond Princess y Seven Seas Mariner, de las empresas Seabourn, Celebrity y

Princess, entre otras

De estas líneas de cruceros, cuatro son embarcaciones con una capacidad promedio de 2.500 pasajeros y cinco de menos de 500.

También se espera, extraoficialmente, la llegada de otros 22 cruceros de la línea Royal Caribbean entre octubre de 2021 y mayo de 2022, de acuerdo con Wagner Loría, presidente de la Asociación Costarricense de la Industria de Cruceros.

Esta compañía ya inició sus viajes de prueba saliendo de los Estados Unidos hacia varias islas.

El regreso de los cruceros a Costa Rica se dará bajo condiciones especiales, toda vez que el 100% de sus tripulaciones deberá estar vacunada, así como el 95% de los pasajeros.

“Si bien es una medida restrictiva, coincide con el perfil de turista que normalmente compra cruceros, que son las personas de la tercera edad, que, en su gran mayoría, ya está vacunada en nuestros principales mercados emisores, como lo son Europa y Estados Unidos”, explicó Loría.

El directivo también estima la llegada de cruceros totalmente llenos, ya que la demanda es alta y a muchas personas se les condonarán sus viajes cancelados en 2020, utilizando los mismos paquetes adquiridos.

No obstante, las empresas aún no lanzan al agua todos sus cruceros, por lo que no se puede esperar una temporada de más de 200 buques, como ha sido costumbre en los últimos años.

“Queda pendiente afinar el tema de seguros para los viajeros que llegan en crucero, además de depurar los protocolos que se utilizarán en los distintos puertos”, finalizó Loría.