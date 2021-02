Firmas de cacao representarán a Costa Rica en importante concurso internacional

Por estrategiaynegocios.net

“Cacao de Excelencia” es el punto de entrada para que los productores participen en la competencia global, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de los productores de cacao y celebrar la calidad, la diversidad de sabores y los orígenes únicos. La primera fase de esta etapa internacional se hará en Roma, Italia, y posteriormente, los seleccionados pasarán al International Cocoa Awards 2021 en París, Francia; el más prestigioso evento sobre cacao de excelencia a nivel mundial.



El concurso internacional reúne a expertos en evaluación sensorial quienes analizan los sabores, así como el aporte de conocimientos, herramientas de evaluación del cacao, oportunidades de mercado e incentivos para salvaguardar la diversidad del cacao en la agricultura, comunidades y organizaciones nacionales en el mundo.



A nivel nacional, el concurso fue coordinado por el Comité Nacional de Organización del Programa Cocoa of Excellence, conformado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Centro de Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica, la Universidad EARTH, la Universidad Nacional (UNA), y organizaciones privadas como el Consorcio Costa Rica Passion, Cacao Consultancy International S.A. y el Instituto Costarricense de Cacao y Chocolate (ICACAO).



“Esta actividad contribuye al eslabón de comercialización del Plan Nacional de Cacao que busca promover el acceso y posicionamiento de este producto costarricense en mercados diferenciados por origen y calidad, bajo el reconocimiento de país exportador de cacao fino y de aroma, por lo tanto esperamos que este concurso se consolide a nivel nacional, como una forma de fortalecer las capacidades de las personas productoras en los procesos de fermentación y secado, buscando mantener la calidad del producto final. Por su parte el MAG seguirá apoyando al sector cacaotero en asistencia técnica, transferencia de tecnología, fortalecimiento organizacional y coordinación interinstitucional para consolidar las agrocadena en cada una de las regiones del país” señaló, Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería.



Duayner Salas, Viceministro de Comercio Exterior agregó que “el cacao ha tenido un rol importante en la actividad económica de nuestro país, y el cacao de Costa Rica es reconocido a nivel internacional por ser 100% fino y de aroma. El cacao es uno de los descubrimientos con el que se pretende dar un impulso de esta actividad agrícola, mediante la plataforma Descubre y otros programas de apoyo comercial. Iniciativas como este concurso potencian los esfuerzos venimos haciendo para apoyar las ventajas competitivas con productos como nuestro cacao en los mercados internacionales. Finalmente, extendemos una felicitación a estas empresas por su excelencia en la producción de cacao, estamos seguros de que dejarán en alto la representación de nuestro país”.



Por su parte, Pedro Beirute, Gerente General de PROCOMER, agregó: ¨este concurso permite generar posicionamiento de nuestro país en los mercados internacionales. Al ser un cacao de calidad y con características diferenciadoras, apunta a nichos gourmet. Por eso debemos sacar el máximo aprovecho del reconocimiento nacional y de la participación de estas empresas en este certamen internacional, para que el nombre de Costa Rica también suene como el de un país productor y exportador de cacao 100% fino y de aroma, donde no competimos por volumen, sino por valor agregado”.



El concurso “Cacao de Excelencia” logró obtener 21 muestras de productores de diferentes partes del país, dentro de las cuales seis organizaciones son exportadoras o con potencial exportador. Las muestras se sometieron a las siguientes etapas:

Recepción

Codificación y reempaque para garantizar la transparencia del proceso

Análisis físico de los granos

Transformación a licor

Catación

Ponderación de la cata

Selección de las tres mejores muestras a nivel nacional

A las tres empresas ganadoras se les cubrirá la cuota de inscripción al concurso internacional, apoyo con el proceso y envió logístico de sus muestras, elaboración de un informe técnico del proceso de selección, realimentación de un Comité Técnico Internacional referente a su muestra, entre otros.



Acerca del Comité Técnico Nacional



Esta organización se encarga de:

Supervisar la ejecución del Programa Cocoa of Excellence al nivel nacional de forma inclusiva y participativa.

Asegurarse que todas las partes interesadas del país puedan participar.

Garantizar que se observen las normas y se respete la confidencialidad.

Anunciar el Programa Cocoa of Excellence y sus directrices a nivel nacional y promover la participación de los productores de cacao de diferentes regiones.

Asegurarse de que se seleccionen y se envíen muestras de alta calidad y representativas de la diversidad cacaotera del país al Programa Cocoa of Excellence.

Asegurarse de que cada productor de granos seleccionado mantenga un duplicado de seguridad de al menos 5kg de los mismos granos, debidamente almacenado hasta que la edición se complete en diciembre de 2021. Esto es en caso de daño, pérdida o cualquier duda sobre la calidad del grano.

Asegurarse de que los resultados sean comunicados a los productores participantes durante la edición y los resultados de la selección de las 50 mejores muestras en julio de 2021.

El principal país exportador de cacao fino y de aroma en la actualidad es Ecuador, el cual representó el 56% del total de toneladas exportadas mundialmente en el 2018. Seguido de República Dominicana (19%) y Perú (12%). Este producto es consumido, principalmente, en Europa Occidental (Países Bajos, Alemania o Francia) y en menor medida en EE.UU. Costa Rica se ubica en la 13° posición (en términos de valor) como exportador. El precio promedio de las exportaciones de cacao de Costa Rica en 2016-2017 fue de $3.331 USD/TM y en 2017-2018 de $3.321 USD/TM.